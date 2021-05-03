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Dünya
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Dost ve kardeş ülkede felaket: 26 ölü

2021-05-03 15:50:38
Dost ve kardeş ülkede felaket: 26 ölü

Bangladeş'te teknenin yük gemisine çarpması sonucu 26 kişi yaşamını yitirdi.

#1
Foto - Dhaka Tribune'de yer alan habere göre, Padma Nehri'nde çok sayıda yolcunun bulunduğu tekne, kum taşıyan yük gemisine çarptı.

Dhaka Tribune'de yer alan habere göre, Padma Nehri'nde çok sayıda yolcunun bulunduğu tekne, kum taşıyan yük gemisine çarptı.

#2
Foto - Madaripur bölgesi polis yetkilisi Miraç Hüseyin, kazada 26 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin kaybolduğunu bildirdi.

Madaripur bölgesi polis yetkilisi Miraç Hüseyin, kazada 26 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin kaybolduğunu bildirdi.

#3
Foto - Hüseyin, ekipler tarafından kurtarılan 5 kişinin hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

Hüseyin, ekipler tarafından kurtarılan 5 kişinin hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

#4
Foto - Hayatını kaybedenlerin yakınları, aldıkları haberle adeta yıkıldı.

Hayatını kaybedenlerin yakınları, aldıkları haberle adeta yıkıldı.

#5
Foto - Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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