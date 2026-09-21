Dost ülke, Türkiye’ye kafa tutan ülkeden koşa koşa aldı! 150 adet Astra füzesi yola çıktı

Bu durum, Endonezya açısından da önemli bir avantaj oluşturuyor. Endonezya Hava Kuvvetleri'nin Su-30 ailesinden savaş uçaklarını kullanması, Astra Mk-1 füzesinin mevcut platformlara uyarlanabilmesini kolaylaştırabilecek unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. The Tribune'a göre Hindistan, uçak ile Astra Mk-1 füzesi arasındaki yazılım ve donanım entegrasyonu konusunda da teknik altyapıya sahip. Astra Mk-1 füzesi, Hindistan'ın dışa bağımlılığı azaltma hedefinin önemli ürünlerinden biri olarak geliştirildi. Hindistan Savunma Bakanlığı, Astra Mk-1 projesinin yerli tasarım ve geliştirme kabiliyetlerini güçlendirdiğini ve füzenin üretiminde BDL'nin rol aldığını belirtiyor. Hindistan Hava Kuvvetleri de Astra Mk-1 füzesi için yeni üretim kapasitesini artırmaya hazırlanıyor. Janes'in Ağustos 2026'da aktardığı bilgilere göre Hindistan Hava Kuvvetleri, 200 adet ilave Astra Mk-1 füzesinin üretimini onayladı. Yeni üretimin Tejas Mk-1 ve Su-30 uçaklarını donatan birliklerin ihtiyaçlarını karşılaması bekleniyor.