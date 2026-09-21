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Dost ülke, Türkiye’ye kafa tutan ülkeden koşa koşa aldı! 150 adet Astra füzesi yola çıktı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Dost ülke, Türkiye’ye kafa tutan ülkeden koşa koşa aldı! 150 adet Astra füzesi yola çıktı

Türkiye'den Milli Muharip Uçak Kaan almaya hazırlanan dost ülke son günlerde Ankara'ya yönelik boykot çağrısı yapan devletle anlaşma sağladı.

#1
Foto - Dost ülke, Türkiye’ye kafa tutan ülkeden koşa koşa aldı! 150 adet Astra füzesi yola çıktı

Hindistan'ın yerli imkanlarla geliştirdiği Astra Mk-1 füzesi, ülkenin savunma ihracatında önemli bir adım attı. Asya basınında yer alan bilgilere göre Endonezya, Hindistan'dan 150 adet Astra Mk-1 füzesi tedarik etmek istiyor. Anlaşmanın hayata geçmesiyle Astra Mk-1 füzesi, Hindistan'ın hava-hava füzesindeki ilk önemli ihracat başarısı olarak öne çıkacak.

#2
Foto - Dost ülke, Türkiye’ye kafa tutan ülkeden koşa koşa aldı! 150 adet Astra füzesi yola çıktı

Hindistan'ın geliştirdiği Astra Mk-1 füzesi için dikkat çeken ihracat hamlesi geldi. The Tribune'un aktardığı bilgilere göre Endonezya, Hindistan'dan 150 adet Astra Mk-1A füzesinin tedarik edilmesini istiyor. Söz konusu gelişme, Hindistan'ın yerli savunma sanayisinde geliştirdiği hava-hava füzelerini uluslararası pazara taşıması açısından dikkat çekiyor.

#3
Foto - Dost ülke, Türkiye’ye kafa tutan ülkeden koşa koşa aldı! 150 adet Astra füzesi yola çıktı

Astra Mk-1 füzesi, Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO) tarafından geliştirilen görüş ötesi hava-hava füzesi olarak biliniyor. Bharat Dynamics Limited tarafından üretilen Astra Mk-1 füzesi, Hindistan Hava Kuvvetleri'nin Su-30MKI savaş uçaklarıyla entegre edildi.

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Foto - Dost ülke, Türkiye’ye kafa tutan ülkeden koşa koşa aldı! 150 adet Astra füzesi yola çıktı

Hindistan Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre Astra Mk-1 füzesi, farklı hava muharebe senaryolarında kullanılmak üzere geliştirildi. Füze; ataletsel güdüm, orta safhada güncelleme ve terminal safhada aktif radar güdümü kullanıyor. Resmi verilere göre Astra Mk-1 füzesi 80 ila 110 kilometre arasında menzil ve Mach 4,5 azami hıza sahip.

#5
Foto - Dost ülke, Türkiye’ye kafa tutan ülkeden koşa koşa aldı! 150 adet Astra füzesi yola çıktı

Endonezya'nın 150 adet Astra Mk-1 füzesi talebi bu nedenle Hindistan açısından ayrı bir önem taşıyor. The Tribune, Endonezya'nın Astra Mk-1A füzesinden 150 adet istediğini ve füzenin Endonezya Hava Kuvvetleri'nin Rus yapımı Su-30 uçaklarıyla kullanılabileceğini bildirdi. Astra Mk-1 füzesi, Hindistan'ın Rus yapımı Su-30MKI savaş uçaklarına entegre edilmiş durumda. Hindistan Savunma Bakanlığı da Astra Mk-1 füzesinin Su-30MKI üzerinde tam entegrasyonunun gerçekleştirildiğini ve farklı savaş uçaklarına entegrasyon çalışmalarının sürdüğünü açıklıyor.

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Foto - Dost ülke, Türkiye’ye kafa tutan ülkeden koşa koşa aldı! 150 adet Astra füzesi yola çıktı

Bu durum, Endonezya açısından da önemli bir avantaj oluşturuyor. Endonezya Hava Kuvvetleri'nin Su-30 ailesinden savaş uçaklarını kullanması, Astra Mk-1 füzesinin mevcut platformlara uyarlanabilmesini kolaylaştırabilecek unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. The Tribune'a göre Hindistan, uçak ile Astra Mk-1 füzesi arasındaki yazılım ve donanım entegrasyonu konusunda da teknik altyapıya sahip. Astra Mk-1 füzesi, Hindistan'ın dışa bağımlılığı azaltma hedefinin önemli ürünlerinden biri olarak geliştirildi. Hindistan Savunma Bakanlığı, Astra Mk-1 projesinin yerli tasarım ve geliştirme kabiliyetlerini güçlendirdiğini ve füzenin üretiminde BDL'nin rol aldığını belirtiyor. Hindistan Hava Kuvvetleri de Astra Mk-1 füzesi için yeni üretim kapasitesini artırmaya hazırlanıyor. Janes'in Ağustos 2026'da aktardığı bilgilere göre Hindistan Hava Kuvvetleri, 200 adet ilave Astra Mk-1 füzesinin üretimini onayladı. Yeni üretimin Tejas Mk-1 ve Su-30 uçaklarını donatan birliklerin ihtiyaçlarını karşılaması bekleniyor.

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