Dost ülke beklenmedik gelişme: 'Kurtuluş reçetesi Türkiye'nin yöntemi' diyen başbakan görevden alındı

Konuşmasının en çarpıcı bölümünde Türkiye'nin ekonomik bağımsızlık yolculuğunu Senegal halkına hedef olarak sunan Sonko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği bir görüşmeyi meclis kürsüsünden aktardı. Türkiye'nin IMF ile olan ilişkisini nasıl kestiğini anlatan Sonko, "Geleceğimizin IMF'de olduğuna inanmıyorum. Türkiye'ye yaptığım bir ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan bana, 'Ben bir gün kalktım, IMF'ye ne kadar borcumuz var diye sordum. Bana rakamı söylediler. Hepsini tek kalemde ödedim ve o günden beri onlardan bir kuruş bile almadım.' dedi. İşte bizim de ulaşmak istediğimiz nokta tam olarak budur." diye konuştu.