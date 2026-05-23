Dost ülke beklenmedik gelişme: 'Kurtuluş reçetesi Türkiye'nin yöntemi' diyen başbakan görevden alındı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Borç krizi ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile masada büyük mücadele veren Senegal'de Başbakan Ousmane Sonko ülkesi için kurtuluş reçetesini duyurmuştu. Çözüm için Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yöntemini işaret eden Sonko ani kararla görevden alındı.

Borç krizi ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile masada büyük mücadele veren Senegal'de Başbakan Ousmane Sonko, Ulusal Mecliste yaptığı tarihi konuşmada, ülkesinin ekonomik bağımsızlık mücadelesinde IMF'ye yönelik sert eleştirilerde bulunarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın IMF politikalarını örnek gösterdi. Küresel finans sisteminin dayatmalarına karşı bayrak açan Sonko, Senegal'in kurtuluş reçetesinin dış borçlarda değil, kendi öz kaynaklarında yattığını vurguladı.

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Başbakan Ousmane Sonko'yu görevden aldı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, Cumhurbaşkanı Faye, Başbakan Sonko'nun görevine son verdi. Mevcut kabine, yeni bir başbakan atanana kadar görevine devam edecek. Sonko, Nisan 2024'ten bu yana başbakanlık görevini yürütüyordu.

NE DEMİŞTİ? Ülkesinin içinde bulunduğu ekonomik darboğazdan çıkış yolu olarak IMF'nin gösterilmesine şiddetle karşı çıkan Başbakan Sonko, "Çözümün IMF olduğunu söylüyorlar. Bizim çözümümüz her şeyden önce kendi içimizdedir. IMF, Çin'in, Güney Kore'nin, Japonya'nın veya Amerika Birleşik Devletleri'nin çözüm kaynağı mıydı? Hayır.

Neden bizim çözümümüzün IMF olduğunu düşünelim?" dedi. Dünyada IMF programlarıyla kalkınmış tek bir ülke dahi bulunmadığının altını çizen Sonko, bu gerçeği her fırsatta dile getirdiğini belirterek, "Kendi aramızda çözümler üretmeliyiz. Hangi çabayı gösterirsek gösterelim, kendi içimizde gelişmedikçe dışarıdan bir kalkınma bekleyemeyiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının en çarpıcı bölümünde Türkiye'nin ekonomik bağımsızlık yolculuğunu Senegal halkına hedef olarak sunan Sonko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği bir görüşmeyi meclis kürsüsünden aktardı. Türkiye'nin IMF ile olan ilişkisini nasıl kestiğini anlatan Sonko, "Geleceğimizin IMF'de olduğuna inanmıyorum. Türkiye'ye yaptığım bir ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan bana, 'Ben bir gün kalktım, IMF'ye ne kadar borcumuz var diye sordum. Bana rakamı söylediler. Hepsini tek kalemde ödedim ve o günden beri onlardan bir kuruş bile almadım.' dedi. İşte bizim de ulaşmak istediğimiz nokta tam olarak budur." diye konuştu.

Senegal'in sırtındaki ağır borç yüküne ve geçmiş hükümetlerin yolsuzluklarına da neşter vuran Başbakan Sonko, iğrenç borç olarak nitelendirdiği şaibeli kredilere karşı savaş açtıklarını duyurdu. Halka hizmet için kullanılmayan borçları tanımayacaklarını ilan eden Sonko, "Bu borçların bir kısmı şaibelidir. Senegal halkına sorulmadan, meclis onayı alınmadan alınan ve halkın yararına kullanılmayan borçları ödemeyeceğiz. Bu paraların nereye gittiğini, neden alındığını tek tek soruşturacağız. Önceliklerimi, nereye gittiği belli olmayan borçları ödemek için bloke edemem." dedi.

Uluslararası Para Fonunun Senegal'deki siyasi ve ekonomik krize yaklaşımını da ifşa eden Sonko, kurumun ikiyüzlü bir politika izlediğini savundu. IMF'nin önceki hükümetin hatalarını bildiği halde sessiz kaldığını belirten Sonko, "IMF ne olduğunu çok iyi biliyordu. Şimdi ise sistemi çıplak bıraktığımız, onların yetersizliklerini ve suç ortaklıklarını ortaya çıkardığımız için bizi cezalandırmak istiyorlar. Asıl sorun budur. Senegal'in en zor durumunda IMF programları durdurdu." sözleriyle küresel finans sisteminin siyasi bir şantaj aracı olarak kullanıldığına dikkat çekti.

Vergiler, sübvansiyonlar ve kamu harcamalarının dengeli bir şekilde yeniden yapılandırılacağını açıklayan Sonko, ülkenin gerçek kurtuluş planını maddeler halinde özetledi. Doğal kaynakların millileştirilmesi ve yolsuzlukla mücadeleye vurgu yapan Başbakan, "Birinci olarak, doğal kaynaklarımız var ve bunları kendi lehimize kullanacağız. İkinci olarak, iç finansmanı vergilendirme yoluyla harekete geçirme kapasitemiz var. Üçüncü olarak, yolsuzluğu ve israfı bitirip, elde ettiğimiz parayı doğrudan Senegal'in önceliklerine yatıracağız." dedi. Senegal halkına tarihi bir fedakarlık çağrısında bulunan Sonko "Eğer kendimize inanırsak ve belirli bir süre için gereken fedakarlıkları yaparsak, inanıyorum ki bu, 1960'tan bu yana Senegal'in gerçek başlangıcı olacaktır." dedi.

Yorumlar

Mehmet

Ah ve kardeşim bilmez misin ki Tayyip Erdoğan deyince bütün yahudiler aynı anda onu ve onu sevenleri yok etmek için harekete geçer ha bir de yahudilerin köpekleri vardır sözde hristiyan ama evanjelistler bunlarda istemezler Tayyip Erdoğanı yazık olmuş sana

Hain içerde.

Senegal başbakanı ülkeyi soyan gizli düzeni çözmüş. Lakin gizli düzenin başındaki adam cumhurbaşkanı olunca çomakcı başbakanı görevden almış. Kısacası Senegal soyulmaya devam edecek hem içeriden hemde imf ile dışarıdan.
