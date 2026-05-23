Dost ülke beklenmedik gelişme: 'Kurtuluş reçetesi Türkiye'nin yöntemi' diyen başbakan görevden alındı

Vergiler, sübvansiyonlar ve kamu harcamalarının dengeli bir şekilde yeniden yapılandırılacağını açıklayan Sonko, ülkenin gerçek kurtuluş planını maddeler halinde özetledi. Doğal kaynakların millileştirilmesi ve yolsuzlukla mücadeleye vurgu yapan Başbakan, "Birinci olarak, doğal kaynaklarımız var ve bunları kendi lehimize kullanacağız. İkinci olarak, iç finansmanı vergilendirme yoluyla harekete geçirme kapasitemiz var. Üçüncü olarak, yolsuzluğu ve israfı bitirip, elde ettiğimiz parayı doğrudan Senegal'in önceliklerine yatıracağız." dedi. Senegal halkına tarihi bir fedakarlık çağrısında bulunan Sonko "Eğer kendimize inanırsak ve belirli bir süre için gereken fedakarlıkları yaparsak, inanıyorum ki bu, 1960'tan bu yana Senegal'in gerçek başlangıcı olacaktır." dedi.