  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ne ABD ne İngiltere ne de Almanya başarılı olabildi: Savaşın bitirilmesi için Türkiye'yi işaret ettiler Türkiye'ye karşı 1 milyon İHA üretecekler Japon devi kararını duyurdu: Türkiye'de üretecek Kurtuluş yöntemi! Buzdolabınızı saniyeler içinde test edin! Kimsenin bilmediği gerçek: Bayramda herkes bunu yapsın Son dakika koduyla ajanslar duyurdu! Bölgede sıcak gelişme: Tonlarca su boşa aktı trafik felç oldu! Havayolu devi satılıyor: Karar verildi ABD bankası yeni tahminini dünyaya duyurdu! Altını olan: Gümüş, borsa, döviz... Bu hafta hangisi kazandırdı? Miras konusuyla gündeme gelmişti! İbrahim Tatlıses'in son halini görenler gözlerine inanamadı... Türkiye ilk kez envantere aldı! İki ülkeden yardım istediler: Topraklarımızın her karşı menzillerinde Tüm dünyayı tedirgin eden savaş açıklaması: Anlaşmak ile ülkeyi yok etmek arasında kararsızım
Hayat-Aktüel
10
Yeniakit Publisher
Kurban pazarında gülümseten anlar Çetin pazarlığa mali polis el koydu
IHA Giriş Tarihi:

Kurban pazarında gülümseten anlar Çetin pazarlığa mali polis el koydu

Bursa'da Kurban Bayramı öncesi hareketliliğin arttığı hayvan pazarlarında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri sahaya indi.

1
#1
Foto - Kurban pazarında gülümseten anlar Çetin pazarlığa mali polis el koydu

Kurbanlık alışverişinin yoğunlaştığı pazarlarda vatandaşlarla birebir görüşen mali polis ekipleri, sahte para dolandırıcılığına karşı hem satıcıları hem alıcıları bilgilendirdi.

#2
Foto - Kurban pazarında gülümseten anlar Çetin pazarlığa mali polis el koydu

Sabahın erken saatlerinden itibaren kurban pazarında devriye gezen ekipler, özellikle yüksek meblağlı alışverişlerde dikkat edilmesi gereken detayları uygulamalı olarak anlattı.

#3
Foto - Kurban pazarında gülümseten anlar Çetin pazarlığa mali polis el koydu

Ellerindeki gerçek ve sahte banknot örnekleriyle vatandaşlara eğitim veren polisler, paranın dokusu, güvenlik şeridi, hologramı ve ışığa tutulduğunda ortaya çıkan detaylar hakkında bilgi verdi.

#4
Foto - Kurban pazarında gülümseten anlar Çetin pazarlığa mali polis el koydu

Pazarlık yapan vatandaşların yanına kadar giderek bilgilendirme yapan mali ekipler, "Şüphelendiğiniz parayı mutlaka kontrol edin.

#5
Foto - Kurban pazarında gülümseten anlar Çetin pazarlığa mali polis el koydu

Aceleyle işlem yapmayın" uyarısında bulundu. Polislerin samimi tavırları pazarda dikkat çekerken, vatandaşlar uygulamadan memnun kaldı.

#6
Foto - Kurban pazarında gülümseten anlar Çetin pazarlığa mali polis el koydu

Kurban satıcıları ise özellikle bayram dönemlerinde sahte para olaylarının arttığını belirterek yapılan çalışmanın önemli olduğunu söyledi.

#7
Foto - Kurban pazarında gülümseten anlar Çetin pazarlığa mali polis el koydu

Bazı besiciler, yoğunluk sırasında fark edilmeden sahte para verilebildiğini ifade ederken, polis ekiplerinin verdiği bilgilerin kendileri açısından faydalı olduğunu dile getirdi.

#8
Foto - Kurban pazarında gülümseten anlar Çetin pazarlığa mali polis el koydu

Ekipler ayrıca vatandaşlara broşür dağıtarak sahte paranın nasıl anlaşılacağı konusunda detaylı bilgiler verdi. Polislerin kurban pazarındaki uygulamalı anlatımı hem satıcılara hem vatandaşlara güven verdi.

#9
Foto - Kurban pazarında gülümseten anlar Çetin pazarlığa mali polis el koydu

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin bayram süresince denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdüreceği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Sami

Kurban satış noktalarına para sayma makinesı konması enazından belki sahteleri sürmek isteyenleri engellemiş olabilir
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Hulusi Akar: Güvenliğimiz için en önemli şey
Gündem

Hulusi Akar: Güvenliğimiz için en önemli şey

Rize'de konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Savunmamız için, güvenliğimiz için en önemli şey birlik ve beraberlik. Çü..
Körfez'den Şii hilaline ortak barikat! İran'ın Hürmüz'deki korsan haritasına 5 ülkeden tarihi rest!
Gündem

Körfez'den Şii hilaline ortak barikat! İran'ın Hürmüz'deki korsan haritasına 5 ülkeden tarihi rest!

Orta Doğu'da sular durulmuyor, Tahran yönetiminin deniz ticaretini felç edecek yeni yayılmacı hamlesi Körfez ülkelerini ayağa kaldırdı. İran..
Özgür Özel’in CHP’deki yeni görevi belli oldu
Gündem

Özgür Özel’in CHP’deki yeni görevi belli oldu

Mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kriz yeniden tırmandı. Mahkeme kararı ile Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi göreve ..
Endeks tavana vurdu! Özgür Özel borsada da çakıldı
Gündem

Endeks tavana vurdu! Özgür Özel borsada da çakıldı

Şaibeyle oturduğu koltuktan mahkeme kararıyla indirilen Özgür Özel’in dün gece yaptığı "Yarın borsa dipten satmak isteyenlerle dolacak ancak..
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! ABD'de gözaltına alındı
Gündem

Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! ABD'de gözaltına alındı

Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındı.

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması
Gündem

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili bir paylaşımda bulundu. Trump paylaşımında Erdoğan'a teşekkür etti...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23