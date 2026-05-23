Teröristler 5 masumu katletti! Çok acı görüntüler
İsrailli teröristler ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda 5 Filistinli masumu katletti, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerinden gelen görüntüler gözleri yaşarttı.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Gazze kentinin batısındaki "17 Kavşağı" yakınlarında bulunan bir polis noktasını iki füze ile hedef aldı.
Saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Bölgeye ambulansların sevk edildiği, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.
İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.
İşte olay yerinden görüntüler...
