Dost gördüğümüz ülke çileden çıkardı: Hilal Kaplan Türkiye'nin tepesini attıracak senaryoyu açıkladı

Lider Bordo Mavi isimli gemi, 25 Ağustos'ta Samsun'dan Tuapse'ye hareket etti. 26 Ağustos gecesi, Rus kıyısı açıklarında üç dron tarafından vuruldu; güvertede yangın çıktı, mürettebattan dördü dumandan etkilendi, gemi Soçi'ye çekildi. Ertesi gün aynı firma, hasarlı gemiyi Ünye'ye çekmek üzere L Kocatepe'yi gönderdi. O da vuruldu. Yani sadece yük gemisi değil, onu kurtarmaya giden gemi de hedef alındı. Bu, tekil bir kaza değildi. Mart ayında da Türk işletmeli tanker Altura, İstanbul Boğazı'na 14 mil mesafede 27 mürettebatıyla, haziran ayı sonunda da Kırım açıklarında bir Türk balıkçı teknesi, 3 Ağustos'ta ise Novorossiysk açıklarında Yasar ve Nadezhda vuruldu. Türk Armatörler Birliği'nin raporuna göre 24 Şubat 2022'den bu yana Karadeniz'de vurulan ya da hasar gören ticaret gemisi sayısı 146.