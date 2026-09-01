  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan müjdeyi duyurdu: Milli elektrikli hızlı trende kritik eşik aşıldı! Milyonları ilgilendiren özellik duyuruldu! Telefonlarda yeni dönem başlıyor Türkiye'nin İHA yapmayı öğrettiği ülke çıldırdı: Rapor sızdı, günde 1000 İHA üretecekler Burunlarının dibindeki Türkiye'yi seçmeyip ABD ile anlaştılar: 800 milyon dolarlık savaş helikopteri alacaklar Aracıları ortadan kaldırdı: 15 lira daha ucuza satıyor! Bütün ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Kritik karar verildi Hemen hemen her evde ürünleri vardı: Türkiye'nin ünlü küçük ev aletleri üreticisi konkordato ilan etti Elinde altın dolar ve gümüşü olanlar dikkat: Ters köşe tahmin geldi! Olmaz olsun böyle öğretmen! 14 yaşındaki öğrencisini istismar etti, mahkemede mağdurun annesini dinlerken timsah gözyaşları döktü 400 yıl sonra çıkarıldı: Fiyatını duyan kulaklarına inanamıyor!
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Dost gördüğümüz ülke çileden çıkardı: Hilal Kaplan Türkiye'nin tepesini attıracak senaryoyu açıkladı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dost gördüğümüz ülke çileden çıkardı: Hilal Kaplan Türkiye'nin tepesini attıracak senaryoyu açıkladı

Sabah yazarı Hilal Kaplan, 'Kiev'in sessizliği' başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı. Ukrayna'nın saldırılarına devam etmesinin krize sebep olacağını söyleyen Kaplan, Ankara'nın kırmızı çizgisini açıkladı. İşte Kaplan'ın o yazısı...

1
#1
Foto - Dost gördüğümüz ülke çileden çıkardı: Hilal Kaplan Türkiye'nin tepesini attıracak senaryoyu açıkladı

Lider Bordo Mavi isimli gemi, 25 Ağustos'ta Samsun'dan Tuapse'ye hareket etti. 26 Ağustos gecesi, Rus kıyısı açıklarında üç dron tarafından vuruldu; güvertede yangın çıktı, mürettebattan dördü dumandan etkilendi, gemi Soçi'ye çekildi. Ertesi gün aynı firma, hasarlı gemiyi Ünye'ye çekmek üzere L Kocatepe'yi gönderdi. O da vuruldu. Yani sadece yük gemisi değil, onu kurtarmaya giden gemi de hedef alındı. Bu, tekil bir kaza değildi. Mart ayında da Türk işletmeli tanker Altura, İstanbul Boğazı'na 14 mil mesafede 27 mürettebatıyla, haziran ayı sonunda da Kırım açıklarında bir Türk balıkçı teknesi, 3 Ağustos'ta ise Novorossiysk açıklarında Yasar ve Nadezhda vuruldu. Türk Armatörler Birliği'nin raporuna göre 24 Şubat 2022'den bu yana Karadeniz'de vurulan ya da hasar gören ticaret gemisi sayısı 146.

#2
Foto - Dost gördüğümüz ülke çileden çıkardı: Hilal Kaplan Türkiye'nin tepesini attıracak senaryoyu açıkladı

Bu tablonun tek sorumlusu Kiev değil. Rusya da Odesa ve Tuna limanlarındaki tahıl tesislerini yıllardır bombalıyor, 2023'te Şükrü Okan'ı silah zoruyla durdurmuştu. Ankara, o gün de uyarısını yapmıştı. Kiev'in savunması sessiz de olsa şöyle yorumlanabilir: Rus limanına yük taşıyan gemi, savaş ekonomisinin lojistiğidir. Bu argümanın deniz savaş hukukunda karşılığı da var; savaş kaçağı doktrini ve 1994 tarihli San Remo Kılavuzu, tarafsız bayraklı ticaret gemilerinin belirli koşullarda hedef sayılabileceğini kabul eder.

#3
Foto - Dost gördüğümüz ülke çileden çıkardı: Hilal Kaplan Türkiye'nin tepesini attıracak senaryoyu açıkladı

Ama -bu büyük bir "ama"- aynı metin bunu uyarı, durdurma, arama ve orantılılık yükümlülüklerine bağlar. Gece vakti, hiçbir ihtar yapılmadan, mürettebatlı bir ro-ro gemisine üç dron göndermek bu çerçevenin içinde değil, dışındadır.

#4
Foto - Dost gördüğümüz ülke çileden çıkardı: Hilal Kaplan Türkiye'nin tepesini attıracak senaryoyu açıkladı

Zelenski, 1 Ağustos'ta Rosatom'a ait Yanina'yı batırdıklarını kendi hesabından duyurmuştu. Rus savaş gemileri ve gölge filo tankerleri söz konusu olduğunda Kiev üstlenmekte beis görmez. Türk gemileri vurulduğunda tek kelime etmez. Oysa beklenen bellidir: ya üstlenecek ya reddedecek. Bu sessizlik hem vurmayı hem hesap vermemeyi mümkün kılmaya yeter mi?

#5
Foto - Dost gördüğümüz ülke çileden çıkardı: Hilal Kaplan Türkiye'nin tepesini attıracak senaryoyu açıkladı

Kaldı ki Türkiye bu uyarıyı yapabilecek en meşru konumdaki ülkedir. Kırım'ın ilhakını tanımadık, BM Genel Kurulu'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne dair kararlarına eş yazar olduk, Montrö'yü savaşın ilk haftasından işlettik, tahıl koridorunu kurduk. 29 Ağustos'ta Dışişleri'ne çağrılan büyükelçi ise Neriman Celal'di. Celal, 2021'de Rusya tarafından tutuklanıp 17 yıl hapse mahkûm edilen, 2024 esir takasıyla kurtulan Kırım Tatar Milli Meclisi başkan yardımcısıydı. Ankara'nın onu bu sebeple çağırmak zorunda kalması, meselenin geldiği yerin ironisini de özetliyor.

#6
Foto - Dost gördüğümüz ülke çileden çıkardı: Hilal Kaplan Türkiye'nin tepesini attıracak senaryoyu açıkladı

Hakan Fidan'ın 8 Ağustos'taki çağrısı hâlâ masada: ticari gemilere saldırılara moratoryum/ saldırmazlık çağrısı. Bu çağrı muhataplarınca dikkate alınırsa herkesin faydasına olacaktır. Zira bir sonraki gemi Türk karasularında vurulursa o çerçeve tutmaz. Ve Ankara'nın elindeki araçlar nota vermekten ibaret değildir; Boğazlardaki geçiş rejimi Türkiye'nin sorumluluğundadır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan Türkiye çıkışı: Ne yazık ki şu an gerekli koşullar yok
Gündem

Rusya'dan Türkiye çıkışı: Ne yazık ki şu an gerekli koşullar yok

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş tüm şiddetiyle sürerken Moskova’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya, Türkiye’de yeniden müzakere m..
İranlı komutandan İsraillilere açık çağrı: "Hayatta kalmak istiyorsanız kaçın"
Gündem

İranlı komutandan İsraillilere açık çağrı: “Hayatta kalmak istiyorsanız kaçın”

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından General Muhammed Rıza Nakdi, İsrail ile gerilimin tırmandığı süreçte dikkat çeken açıklamalar..
Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Lübnan'a net mesaj! İsrail tehdidine karşı tam destek kararı!
Gündem

Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Lübnan'a net mesaj! İsrail tehdidine karşı tam destek kararı!

Amman’daki El-Hüseyniye Sarayı'nda Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel’i kabul eden Kral 2. Abdullah, İsrail saldırıları altındaki Lübn..
Kızıldeniz’de kritik operasyon! Husilere gittiği belirtilen İHA parçaları ele geçirildi
Gündem

Kızıldeniz’de kritik operasyon! Husilere gittiği belirtilen İHA parçaları ele geçirildi

Kızıldeniz’de gerçekleştirilen operasyonda Husilere ulaştırılmak üzere taşındığı belirtilen İran yapımı İHA parçalarının bulunduğu kargo ele..
YENİ Parti'nin açılışında komedi tufanı! Kimi tuttuğunu şaşıran ilçe başkanı neye hizmet ettiğini ifşa etti!
Gündem

YENİ Parti'nin açılışında komedi tufanı! Kimi tuttuğunu şaşıran ilçe başkanı neye hizmet ettiğini ifşa etti!

Masa ortaklarının tabela partisi YENİ Parti'nin Kadıköy ilçe binası açılışında rezalet üstüne rezalet yaşandı. Kürsüye çıkıp esip gürlemeye ..
İngiliz zehir tacirine İstanbul'da ağır darbe!
Gündem

İngiliz zehir tacirine İstanbul'da ağır darbe!

Birleşik Krallık adli makamlarınca uluslararası seviyede aranan M.A.K. isimli uyuşturucu tacirinin Türkiye'de olduğu tespit edildi. İstanbul..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23