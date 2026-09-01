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Ekonomi
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Hemen hemen her evde ürünleri vardı: Türkiye'nin ünlü küçük ev aletleri üreticisi konkordato ilan etti

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Hemen hemen her evde ürünleri vardı: Türkiye'nin ünlü küçük ev aletleri üreticisi konkordato ilan etti

Türkiye'nin fiyat performans olarak öne çıkan ünlü küçük ev aletleri markasından kötü haber geldi. Marka konkordato ilan etti. İşte detaylar...

#1
Foto - Hemen hemen her evde ürünleri vardı: Türkiye'nin ünlü küçük ev aletleri üreticisi konkordato ilan etti

1990 yılında kurulan ve İstanbul Esenyurt’ta faaliyet gösteren Avesta Ev Aletleri, mutfaklarda sık kullanılan çok sayıda elektrikli cihazın üretimini gerçekleştiriyordu.

#2
Foto - Hemen hemen her evde ürünleri vardı: Türkiye'nin ünlü küçük ev aletleri üreticisi konkordato ilan etti

Şirketin ürünleri arasında çay ve kahve makineleri, semaver, ızgara, kızartma cihazları, ekmek kızartma makinesi, mutfak robotu, blender, mikser, meyve sıkacağı, et kıyma makinesi, tost makinesi ve fritöz gibi ürünler bulunuyordu.

#3
Foto - Hemen hemen her evde ürünleri vardı: Türkiye'nin ünlü küçük ev aletleri üreticisi konkordato ilan etti

NTV'de yer alan habere göre finansal darboğaza giren şirket, borçlarını yeniden yapılandırabilmek amacıyla konkordato talebinde bulundu.

#4
Foto - Hemen hemen her evde ürünleri vardı: Türkiye'nin ünlü küçük ev aletleri üreticisi konkordato ilan etti

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında geçici konkordato mühleti verilmesine karar verdi.

#5
Foto - Hemen hemen her evde ürünleri vardı: Türkiye'nin ünlü küçük ev aletleri üreticisi konkordato ilan etti

Mahkemenin geçici mühlet kararı kapsamında şirkete konkordato komiserleri atandı. Komiser olarak Prof. Dr. Şeyma Çalışkan Çavdar, Prof. Dr. Ayşe Pamukçu ve Av. Mehmet Kılıç görevlendirildi.

#6
Foto - Hemen hemen her evde ürünleri vardı: Türkiye'nin ünlü küçük ev aletleri üreticisi konkordato ilan etti

Konkordato başvurusuna itiraz etmek isteyen alacaklılar için de süreç başladı. İcra ve İflas Kanunu’nun 288’inci maddesi uyarınca, konkordato mühleti verilmesi için gerekli şartların oluşmadığını düşünen alacaklılar, delilleriyle birlikte 7 gün içinde mahkemeye başvurarak talebin reddini isteyebilecek.

#7
Foto - Hemen hemen her evde ürünleri vardı: Türkiye'nin ünlü küçük ev aletleri üreticisi konkordato ilan etti

Şirketin vergi verilerine göre 2023’te 368 bin 794 lira olan matrah, 2024’te 3 milyon 414 bin 302 liraya çıktı. Ancak 2025’te 1 milyon 290 bin 471 liraya geriledi. Buna göre şirketin 2025 yılındaki geliri, bir önceki yıla göre yüzde 62 azaldı.

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