Hemen hemen her evde ürünleri vardı: Türkiye'nin ünlü küçük ev aletleri üreticisi konkordato ilan etti

Şirketin vergi verilerine göre 2023’te 368 bin 794 lira olan matrah, 2024’te 3 milyon 414 bin 302 liraya çıktı. Ancak 2025’te 1 milyon 290 bin 471 liraya geriledi. Buna göre şirketin 2025 yılındaki geliri, bir önceki yıla göre yüzde 62 azaldı.