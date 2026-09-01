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Bütün ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Kritik karar verildi

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Bütün ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Kritik karar verildi

Yargıtay, evin satılması halinde kiracının depozito bedelini kimden isteyeceğine yönelik çok kritik bir karar verdi. İşte milyonlaraca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren kararın detayları...

#1
Foto - Bütün ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Kritik karar verildi

Yargıtay, kira sözleşmeleri konusunda önemli bir karar verdi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Resmi Gazete'nin 1 Eylül 2026 tarihli nüshasında yayınlanan karara göre, kira depozitosu için örnek hüküm oluşturdu.

#2
Foto - Bütün ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Kritik karar verildi

Yüksek Mahkeme, evin satışı sonrasında 300 dolarlık kira depozitosu bedelinin iadesi için açılan davayı ele aldı. Konu dairenin önüne, Gaziantep'te yaşanan anlaşmazlık üzerine yerel mahkemenin verdiği karar nedeniyle geldi. Yerel mahkemenin verdiği kararı Adalet Bakanlığı kanun yararına temyiz etti.

#3
Foto - Bütün ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Kritik karar verildi

Yerel mahkeme, bir evin satışı sonrasında depozito alacağı için açılan davada, yeni ev sahibinin sorumlu olacağına hükmetti. Temyiz sonrası bu kararı irdeleyen 3. Hukuk Dairesi, kira sözleşmelerinde yaşanan önemli bir anlaşmazlık için ayrıntılı karar verdi.

#4
Foto - Bütün ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Kritik karar verildi

Dava dosyasına göre, Gaziantep'te bir kişi, kira süresi bitmeden evin satılması üzerine, 300 dolarlık depozitoyu eski ev sahibinden istedi. Kiracı evin satışı sonrasında, kira ödemedi ve depozito bedelinin kiraya sayılmasını istedi. Eski ev sahibi ile anlaşmazlık yaşayan kiracı, depozitonun iadesi için icra takibi başlattı. Dosya bir süre sonra Gaziantep Birinci Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından karara bağlandı. Yerel mahkeme, kiracının talebini, “Yeni ev sahibinin sözleşmenin tarafı haline geldiğini ve depozito alacağının eski değil yeni ev sahibinden” istenmesi gerektiğine hükmederek geri çevirdi.

#5
Foto - Bütün ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Kritik karar verildi

Yerel mahkemenin kararı Adalet Bakanlığı tarafından temyiz edildi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, dosyanın bütün aşamalarını irdeledi ve yerel mahkemenin kararını bozdu. Dairenin kararında, “Yeni malik kira sözleşmesinden doğan borç ve hakları devralırken, önceki malik ile kiracı arasındaki sözleşme ilişkisi de satış tarihi itibariyle sona erer” açıklamasını yaptı ve şu karara vardı:

#6
Foto - Bütün ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Kritik karar verildi

“Davalı (eski ev sahibi) malikin kira ilişkisinin başlangıcında teslim aldığı güvence bedelini yeni malike devrettiğini ispat etmesi gerekir. Zira, depozito bedelinin yeni malike devredildiğinin kanıtlanamaması halinde, güvence bedelini teslim alan önceki malik bakımından iade yükümlülüğü devam edecektir.” Yargıtay'ın bu kararına göre, ev sahibi evi satarsa depozitoyu yeni ev sahibine vermeli. Evi satan bunu belgeyle ispat edemezse, kiracılar depozitoyu eski ev sahibinden isteyebilir.

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