Bütün ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Kritik karar verildi

Yerel mahkemenin kararı Adalet Bakanlığı tarafından temyiz edildi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, dosyanın bütün aşamalarını irdeledi ve yerel mahkemenin kararını bozdu. Dairenin kararında, “Yeni malik kira sözleşmesinden doğan borç ve hakları devralırken, önceki malik ile kiracı arasındaki sözleşme ilişkisi de satış tarihi itibariyle sona erer” açıklamasını yaptı ve şu karara vardı: