Bütün ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Kritik karar verildi

Dava dosyasına göre, Gaziantep'te bir kişi, kira süresi bitmeden evin satılması üzerine, 300 dolarlık depozitoyu eski ev sahibinden istedi. Kiracı evin satışı sonrasında, kira ödemedi ve depozito bedelinin kiraya sayılmasını istedi. Eski ev sahibi ile anlaşmazlık yaşayan kiracı, depozitonun iadesi için icra takibi başlattı. Dosya bir süre sonra Gaziantep Birinci Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından karara bağlandı. Yerel mahkeme, kiracının talebini, “Yeni ev sahibinin sözleşmenin tarafı haline geldiğini ve depozito alacağının eski değil yeni ev sahibinden” istenmesi gerektiğine hükmederek geri çevirdi.