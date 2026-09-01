Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, listeyi hallaç pamuğu gibi dağıttı
Global Firepower 2026 askeri güç sıralamasının güncellenmesiyle birlikte Türkiye'nin küresel savunmadaki sarsılmaz yeri bir kez daha tescillendi. Savunma sanayiindeki devasa yatırımları, personel kapasitesi ve stratejik hamleleriyle dikkat çeken Türkiye, kıtalararası balistik füzesi Yıldırmhan ve inşa halindeki Milli Uçak Gemisi ile sıralamadaki yerini sağlamlaştırdı. Dünyanın en güçlü orduları arasında üst sıralardaki yerini koruyan Türkiye, askeri teknolojideki önlenemez yükselişini sürdürüyor.