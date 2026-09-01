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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, listeyi hallaç pamuğu gibi dağıttı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, listeyi hallaç pamuğu gibi dağıttı

Global Firepower 2026 askeri güç sıralamasının güncellenmesiyle birlikte Türkiye'nin küresel savunmadaki sarsılmaz yeri bir kez daha tescillendi. Savunma sanayiindeki devasa yatırımları, personel kapasitesi ve stratejik hamleleriyle dikkat çeken Türkiye, kıtalararası balistik füzesi Yıldırmhan ve inşa halindeki Milli Uçak Gemisi ile sıralamadaki yerini sağlamlaştırdı. Dünyanın en güçlü orduları arasında üst sıralardaki yerini koruyan Türkiye, askeri teknolojideki önlenemez yükselişini sürdürüyor.

#1
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, listeyi hallaç pamuğu gibi dağıttı

Küresel askeri dengeleri yakından izleyenlerin takip ettiği Global Fire Power listesi, 2026 yılı için yeniden güncellendi. Ülkelerin askeri kapasitesini farklı başlıklar altında değerlendiren çalışma, dünyadaki güç dengesinin hangi yönde değiştiğine dair önemli ipuçları veriyor.

#2
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, listeyi hallaç pamuğu gibi dağıttı

Global Fire Power’ın 2026 sıralamasında ülkeler; askeri personel sayısı, kara, hava ve deniz gücü, savunma teknolojileri, lojistik imkânlar, ekonomik kapasite ve coğrafi avantajlar gibi birçok kritere göre değerlendiriliyor. Türkiye’nin savunma sanayii yatırımları, askeri personel kapasitesi, bölgesel konumu ve kara-hava-deniz unsurlarındaki gücüyle öne çıktığını gösterdi.

#3
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, listeyi hallaç pamuğu gibi dağıttı

Global Fire Power’ın 2026 listesinde dünyanın en güçlü orduları sıralamasında zirvede yine büyük askeri kapasiteye sahip ülkeler bulunurken, Türkiye’nin yeri gururlandırdı. Türkiye'nin kıtalararası balistik füzesi Yıldırmhan ve inşasına başlanan Milli Uçak Gemisi ile listede daha da yukarılara çıkması bekleniyor. İşte Dünyanın En Güçlü Orduları listesi...

#4
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, listeyi hallaç pamuğu gibi dağıttı

20. Ukrayna (Sabit)

#5
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, listeyi hallaç pamuğu gibi dağıttı

19. Mısır (Sabit)

#6
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, listeyi hallaç pamuğu gibi dağıttı

18. İspanya (Düşüşte)

#7
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, listeyi hallaç pamuğu gibi dağıttı

17. Avustralya (Yükselişte)

#8
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, listeyi hallaç pamuğu gibi dağıttı

16. İran (Sabit)

#9
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, listeyi hallaç pamuğu gibi dağıttı

15. İsrail (Sabit)

#10
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, listeyi hallaç pamuğu gibi dağıttı

14. Pakistan (Düşüşte)

#11
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, listeyi hallaç pamuğu gibi dağıttı

13. Endonezya (Sabit)

#12
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, listeyi hallaç pamuğu gibi dağıttı

12. Almanya (Yükselişte)

#13
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, listeyi hallaç pamuğu gibi dağıttı

11. Brezilya (Sabit)

#14
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, listeyi hallaç pamuğu gibi dağıttı

10. İtalya (Sabit)

#15
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, listeyi hallaç pamuğu gibi dağıttı

9. Türkiye (Sabit)

#16
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, listeyi hallaç pamuğu gibi dağıttı

8. Birleşik Krallık (Düşüşte)

#17
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, listeyi hallaç pamuğu gibi dağıttı

7. Japonya (Yükselişte)

#18
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, listeyi hallaç pamuğu gibi dağıttı

6. Fransa (Yükselişte)

#19
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, listeyi hallaç pamuğu gibi dağıttı

5. Güney Kore (Sabit)

#20
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, listeyi hallaç pamuğu gibi dağıttı

4. Hindistan (Sabit)

#21
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, listeyi hallaç pamuğu gibi dağıttı

3. Çin (Sabit)

#22
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, listeyi hallaç pamuğu gibi dağıttı

2. Rusya (Sabit)

#23
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, listeyi hallaç pamuğu gibi dağıttı

1. ABD (Sabit)

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