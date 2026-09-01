Elinde altın dolar ve gümüşü olanlar dikkat: Ters köşe tahmin geldi!
Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole’daki şahin açıklamaları sonrası piyasalarda faiz artırımı beklentisi güçlenirken, küresel bankacılık devi UBS ezber bozan bir tahminde bulundu. Piyasa aktörleri faiz artışına kilitlenmişken UBS, Fed’in bu yıl faiz artırmayacağını ve hatta 2027’nin ilk yarısında faiz indirimlerine başlayacağını öngördü. Elinde altın, gümüş ve doları olan yatırımcıların gözü kulağı ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gelecek kararlara çevrildi.