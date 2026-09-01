Elinde altın dolar ve gümüşü olanlar dikkat: Ters köşe tahmin geldi!

GÖZLER İSTİHDAM VE ISM VERİLERİNDE UBS’ye göre Fed’in faiz yol haritasında belirleyici olacak en kritik veri, açıklanacak olan Ağustos ayı istihdam raporu. Temmuz’da özel sektör istihdamının 23 bin azalmasının ardından Ağustos’ta sadece 45 binlik sınırlı bir artış ve işsizlik oranının %4,1’den %4,2’ye yükselmesi bekleniyor. Zayıf bir istihdam tablosunun Fed üzerindeki faiz artırma baskısını hafifletebileceği düşünülüyor. Ayrıca önümüzdeki ISM imalat ve hizmet anketleri ile "ödenen fiyatlar" bileşeni de maliyet baskılarını ölçmek açısından yakından izlenecek.