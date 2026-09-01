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Siyaset
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Kulislerden sızdı, herkes şaştı kaldı! İşte İYİ Parti’nin gönlündeki cumhurbaşkanı adayı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kulislerden sızdı, herkes şaştı kaldı! İşte İYİ Parti’nin gönlündeki cumhurbaşkanı adayı

Gazeteci Hadi Özışık, İYİ Parti’de başta Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu olmak üzere herkesin cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediği ismi paylaştı.

#1
Foto - Kulislerden sızdı, herkes şaştı kaldı! İşte İYİ Parti’nin gönlündeki cumhurbaşkanı adayı

CHP'nin bölünmesiyle Mansur Yavaş'ın hangi partiden cumhurbaşkanı adayı olacağı tartışmaları sürüyor. Mansur Yavaş'ın yol haritası merak konusu olurken, dikkat çeken bir kulis gazeteci Hadi Özışık'tan geldi.

#2
Foto - Kulislerden sızdı, herkes şaştı kaldı! İşte İYİ Parti’nin gönlündeki cumhurbaşkanı adayı

İYİ Parti kurmaylarıyla görüşen Özışık, edindiği bilgileri TV100 ekranlarında aktardı:

#3
Foto - Kulislerden sızdı, herkes şaştı kaldı! İşte İYİ Parti’nin gönlündeki cumhurbaşkanı adayı

"İYİ Parti’de başta Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu olmak üzere herkesin Mansur Yavaş’ı istediğini, hatta İYİ Parti’den aday olmasını arzuladıklarını biliyoruz.

#4
Foto - Kulislerden sızdı, herkes şaştı kaldı! İşte İYİ Parti’nin gönlündeki cumhurbaşkanı adayı

Henüz seçim arifesinde olmasak da Sinan Burhan'ın bahsettiği yetkililerle ben de görüşüyorum; dirsek temasları sürüyor."

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