Kulislerden sızdı, herkes şaştı kaldı! İşte İYİ Parti’nin gönlündeki cumhurbaşkanı adayı
Gazeteci Hadi Özışık, İYİ Parti’de başta Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu olmak üzere herkesin cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediği ismi paylaştı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gazeteci Hadi Özışık, İYİ Parti’de başta Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu olmak üzere herkesin cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediği ismi paylaştı.
CHP'nin bölünmesiyle Mansur Yavaş'ın hangi partiden cumhurbaşkanı adayı olacağı tartışmaları sürüyor. Mansur Yavaş'ın yol haritası merak konusu olurken, dikkat çeken bir kulis gazeteci Hadi Özışık'tan geldi.
İYİ Parti kurmaylarıyla görüşen Özışık, edindiği bilgileri TV100 ekranlarında aktardı:
"İYİ Parti’de başta Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu olmak üzere herkesin Mansur Yavaş’ı istediğini, hatta İYİ Parti’den aday olmasını arzuladıklarını biliyoruz.
Henüz seçim arifesinde olmasak da Sinan Burhan'ın bahsettiği yetkililerle ben de görüşüyorum; dirsek temasları sürüyor."
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