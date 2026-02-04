  • İSTANBUL
Dost Azerbaycan'dan isyan ettiren anlaşma
Dost Azerbaycan'dan isyan ettiren anlaşma

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları görmezden gelen dost Azerbaycan, Tel Aviv ile olan ilişkisini büyüterek sürdürüyor. Bakü yönetiminin yaptığı son anlaşmalar vicdanları tam anlamıyla yaralıyor.

Foto - Dost Azerbaycan'dan isyan ettiren anlaşma

Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, İsrail Başbakanlık Ofisi Ulusal Yapay Zeka Direktörlüğü ile mutabakat zaptı imzaladıklarını bildirdi.

Foto - Dost Azerbaycan'dan isyan ettiren anlaşma

Nebiyev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'de temaslarda bulunduğunu belirtti.

Foto - Dost Azerbaycan'dan isyan ettiren anlaşma

Bakan Nebiyev, temasları kapsamında İsrail Başbakanlık Ofisi Ulusal Yapay Zeka Direktörlüğü ile mutabakat zaptı imzaladıklarını ifade etti.

Foto - Dost Azerbaycan'dan isyan ettiren anlaşma

İmza töreninde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da hazır bulunarak konuşma yaptığını aktaran Nebiyev, ardından belgenin gelecekteki uygulama mekanizmalarını görüştüklerini vurguladı.

Foto - Dost Azerbaycan'dan isyan ettiren anlaşma

Nebiyev, toplantıda, siber güvenlik, dijitalleşme ve uzay konularında da görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Urfalı zaza

Epstein dosyası gibi daha ne dosyalar var. Dünyayı yöneten gizli komiteler kimilerini mason kimilerini rotary Lionel üyesi yapıp zincirlemişler ve istediği tarafa çekiyorlar. Trump ta bağımsız değil.

SELAMİ

Siz aldanmayın adının Azerbaycan oluşuna. REİS olmasa anında satarlar adamı. Aslında Türkiye’de de dindar bir nesil kalnadı. Camiler boş , islam öksüz kaldı. Azerbaycan da da İslam aynı bizdeki gibi. Düşmüşler dünya zevklerine dünya derdine.
