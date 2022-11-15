Dört bir yandan talep geliyor Sadece 2 hafta bekletene 10 kat kâr

Türkiye'nin cennet hurması ihracatının yüzde 80’lik kısmını karşılayan Denizli'nin Honaz ilçesinde hasadı tamamlanan hurmaların kurutma mesaisi başladı. Lezzetiyle damakta unutulmaz bir tat bırakan cennet hurmasının, bu yıl ilçe genelinde 13 bin dekar arazide 15 bin tona yakın rekolte elde edilmesi bekleniliyor. Yaş ve kuru olmak üzere iki çeşitten oluşan hurmaları kimi üreticiler ticari araçlara yükleyerek yurt içi ve yurt dışı pazarına açarken, kimisi ise evlerine getirerek hummalı çalışmaya başlıyor. Evlere götürülen hurmalar, ev ahalisi ve kadın işçilerin desteğiyle kabuk soyma işlemi yapılıyor. Kabukları soyulan hurmalar, özel yapım olan tezgahlardaki gereçlere özenle diziliyor. Bazı yerlerde ise hurmalar, geleneksel kurutma yöntemi olan evlerin çatısında veya kapı önlerinde kurutulmaya bırakılıyor. Arta kalan kabukları da sirke veya doğal gübre olarak değerlendiriliyor.