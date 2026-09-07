Sanat camiasından Serhat Kılıç'a veda! ‘Hep acelesi vardı, ölümde de acele etti!’
Sanat camiasından çok sayıda önemli ismin katıldığı cenaze töreninde Serhat Kılıç'ın hayatına ve sanat kariyerine dair duygu dolu anılar paylaşıldı. Tören sonrası konuşan oyuncu Şoray Uzun, duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, "Çok erken bir ölüm, hepimizi sarstı. Çok enerjikti ve coşkuluydu. Hep acelesi vardı, ölümde de acele etti. Herkesin hayatına etkisi oldu. Onu en sevdiği yerden, tiyatro sahnesinden uğurladık. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.