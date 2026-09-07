Sanat camiasından Serhat Kılıç'a veda! ‘Hep acelesi vardı, ölümde de acele etti!’

Barış Falay: Çok üzgünüz. Çok değerli bir arkadaşımızı kaybettik. Çok saygı duyduğumuz bir arkadaşımızı kaybettik. Umarım sizlerde çok saygı ve hürmet ile yaklaşırsınız. Emekçi insanlarız hepimiz, hayatta var olabilmek için emek harcıyoruz. O saygıyı bekliyoruz. Sizlerden özellikle bekliyoruz. Altını çizerek söylüyoruz. Çok üzgünüz... Söylenecek çok bir şey yok. Bir genç ölümü oldu. Dayanması daha zor o yüzden. Sabır göstermek daha zor. Tüm sevenlerine sabır diliyorum.