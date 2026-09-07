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Sanat camiasından Serhat Kılıç'a veda! ‘Hep acelesi vardı, ölümde de acele etti!’

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Sanat camiasından Serhat Kılıç'a veda! ‘Hep acelesi vardı, ölümde de acele etti!’

Sanat camiasından çok sayıda önemli ismin katıldığı cenaze töreninde Serhat Kılıç'ın hayatına ve sanat kariyerine dair duygu dolu anılar paylaşıldı. Tören sonrası konuşan oyuncu Şoray Uzun, duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, "Çok erken bir ölüm, hepimizi sarstı. Çok enerjikti ve coşkuluydu. Hep acelesi vardı, ölümde de acele etti. Herkesin hayatına etkisi oldu. Onu en sevdiği yerden, tiyatro sahnesinden uğurladık. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Sanat camiasından Serhat Kılıç'a veda! ‘Hep acelesi vardı, ölümde de acele etti!’

Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Seksenler dizisinin "Ergun Plak"ı usta oyuncu Serhat Kılıç, gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Sahne arkadaşları ve dostları merhum oyuncuya veda ederken, törene damga vuran "Hep acelesi vardı, ölümde de acele etti" sözleri törendekileri gözyaşlarına boğdu.

#2
Foto - Sanat camiasından Serhat Kılıç'a veda! ‘Hep acelesi vardı, ölümde de acele etti!’

Törende Kılıç’ın hayatına ve sanat kariyerine dair anılar paylaşılırken, meslektaşları yaptıkları konuşmalarla ünlü oyuncuya veda etti. Şoray Uzun: Çok erken bir ölüm, çok sarstı hepimizi. Çok enerjikti ve coşkuluydu. Hep acelesi vardı, ölümde de acele etti. Çok yetenekliydi. Herkesin hayatına etkisi oldu. Onu en sevdiği yerden tiyatro sahnesinden uğurladık. Mekanı cennet olsun.

#3
Foto - Sanat camiasından Serhat Kılıç'a veda! ‘Hep acelesi vardı, ölümde de acele etti!’

Emre Karayel: Gerçekten konuşmak zor zor şuanda. 30 yıllık arkadaşım benim. Serhat ile Bilkent'te tiyatro bölümünde tanıştık. Çok emek verdi bana, beni yetiştirdi. Diksiyonumu düzeltti. Oyunculuğuma katkı sağladı. Emek verdi bana... Sonra yıllar geçti, okul bitti. Hepimiz başka yerlere savrulduk. İşler yaptık, başarılar yaşadık, hayal kırıklıkları yaşadık. Büyüdük, yaşlandık. Bazı insanlar vardır Serhat gibi... Hayat nereye götürürse götürsün onların yeri değişmez. Serhat benim için öyle birisiydi... Ertan Saban: Son 1-1,5 senemizi birlikte geçirdik. Odalarımız yan yanaydı. Malumunuz toplumumuz haber yapmayı, yaymayı sever. Bu haberin güzelliğine, özelliğine dikkat edilmez. Bundan sonraki süreçte yas sürecinin doğru ilerlemesi adına ailesi adına biraz daha dikkatli olmanızı istirham ediyorum.

#4
Foto - Sanat camiasından Serhat Kılıç'a veda! ‘Hep acelesi vardı, ölümde de acele etti!’

Songül Öden: Çok büyük bir kayıp, çok erken bir kayıp. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok üzgünüm. Tarifsiz üzgünüm. Çok sıra dışı bir yetenek. Hiç hayatımda onun gibi birini tanımadım. Bir benzeri yok mesela gerçekten. Başımız sağ olsun.

#5
Foto - Sanat camiasından Serhat Kılıç'a veda! ‘Hep acelesi vardı, ölümde de acele etti!’

Barış Falay: Çok üzgünüz. Çok değerli bir arkadaşımızı kaybettik. Çok saygı duyduğumuz bir arkadaşımızı kaybettik. Umarım sizlerde çok saygı ve hürmet ile yaklaşırsınız. Emekçi insanlarız hepimiz, hayatta var olabilmek için emek harcıyoruz. O saygıyı bekliyoruz. Sizlerden özellikle bekliyoruz. Altını çizerek söylüyoruz. Çok üzgünüz... Söylenecek çok bir şey yok. Bir genç ölümü oldu. Dayanması daha zor o yüzden. Sabır göstermek daha zor. Tüm sevenlerine sabır diliyorum.

#6
Foto - Sanat camiasından Serhat Kılıç'a veda! ‘Hep acelesi vardı, ölümde de acele etti!’

Ahmet Mümtaz Taylan: Onu çok genç yaştayken tanıdım. Erzurum Devlet Tiyatrosu’nda ilk oyununu ben yönettim. Muazzam bir enerjisi vardı. Bazı oyuncuları yükseltmeye çalışırsınız. Ben Serhat’ı indirmeye çalıştım ama yapamadım, hayatı boyunca böyleydi. Hayır demeyi bilmezdi, iki üç işe evet der, üç kişilik çalışırdı, okulsa okul, sinemaysa sinema. Uyandırmak zordu, uyutmak imkansızdı. Huzur içinde uyusun.

#7
Foto - Sanat camiasından Serhat Kılıç'a veda! ‘Hep acelesi vardı, ölümde de acele etti!’

Bennu Yıldırımlar: Çok üzgünüm, şaşkınım. Sevdiğiniz insanların arkasından birkaç kelam etmek çok zordur; ne söyleseniz boştur. Vefasını hiç esirgemeyen, coşkusu yüksek bir arkadaştı. Komple, gerçek bir oyuncuydu. Sahne dışında da onu izlemeye devam ettik. Sonra oynadığımız oyunda yakın dost olduk. Yurt dışı turnelerine gittik. İmkansızlıkların olduğu yerlerde oynadık. Bizim gönlümüzdeki ödülün sahibi sendin, bunu unutma. Daha önce hiç senin gibi bir dostla karşılaşmamıştık. Evet eksildik. Biz seni çok sevdik, anıların yüreğine dokunduğun insanlarda yaşamaya devam edecek. Huzurla uyu arkadaşım.

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