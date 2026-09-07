  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Püskülleri bile her derde deva: Tarlada 14, markette 26.50 TL! Konut krizine karşı Avrupa’dan radikal hamle! Kısa süreli kiralamalara sınır geliyor Mevsim geçişinde öksürükle nasıl başa çıkılır? İşte evde uygulanabilecek yöntemler Beşiktaşlı yıldızdan eski takımına destek! Fener’in ipini çekti Arsenal’e koştu Tek tek elden geçiriliyor 500 yıllık saray seccadeleri gün yüzüne çıkacak 15 yıl sonra Kozinoğlu dosyası yeniden açıldı: 2012'de ne oldu? Roketler ateşleniyor! TEKNOFEST’te büyük final başladı: 2 bin 139 takımdan 73’ü kaldı
Dünya
8
Yeniakit Publisher
Deprem gözleminde rekor! Türkiye Avrupa’da zirvede

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Deprem gözleminde rekor! Türkiye Avrupa’da zirvede

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Türkiye genelindeki deprem izleme istasyonu sayısının 1104’e yükseldiğini açıkladı. Bu sayının Avrupa’daki en yüksek kapasiteye karşılık geldiğini belirten Pehlivan, deprem riskinin azaltılmasında bilimsel çalışmaların ve uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekti.

#1
Foto - Deprem gözleminde rekor! Türkiye Avrupa’da zirvede

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, bugün itibarıyla Türkiye genelinde 1104 deprem izleme istasyonuna ulaştıklarını belirterek, bunun Avrupa'nın en yüksek kapasitesi anlamına geldiğini söyledi. İstanbul'da başlayan Avrupa Sismoloji Komisyonu 40. Genel Kurulu ve ESC2026 Avrupa Sismoloji Kongresi, deprem bilimi alanında dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanlarını bir araya getirdi.

#2
Foto - Deprem gözleminde rekor! Türkiye Avrupa’da zirvede

AFAD Başkanı Pehlivan, İstanbul'un 2014 yılında düzenlenen 34. Genel Kurul'un ardından bu yıl ikinci kez organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi. Pehlivan, afetlerin sınır tanımadığını ve deprem riskinin azaltılmasında bilimsel çalışmaların uluslararası işbirlikleriyle hayata geçirilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

#3
Foto - Deprem gözleminde rekor! Türkiye Avrupa’da zirvede

Deprem bilimi alanındaki böylesine önemli bir bilimsel platforma ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Pehlivan, Türkiye'nin deprem başta olmak üzere birçok afetin yaşandığı bir ülke olduğuna dikkati çekti. Pehlivan, "O yüzden AFAD olarak ilgili kurumlarımızla birlikte bir yandan bu konudaki idari çalışmaları, planlamaları, projeleri yürütürken bir yandan da bilimsel çalışmaları çok önemsiyoruz." diye konuştu.

#4
Foto - Deprem gözleminde rekor! Türkiye Avrupa’da zirvede

Kongrede 60 ülkeden bine yakın katılımcının yer aldığını, yaklaşık 800 bildirinin sunulacağını aktaran Pehlivan, şöyle devam etti: "Tabii en önemli mesajı bir kere afetlerin dünyanın ortak konusu olduğu ve afetlerin sınır tanımadığı, depremlerin, fayların sınır tanımadığı, bir ülkede olan bir afetin diğer ülkeleri de etkilediği, hem yapısal anlamda etkilediği hem de sosyal, ekonomik anlamda pek çok yönüyle etkilediği. Dolayısıyla bilimsel bir yaklaşımla afetler öncesinde neler yapılabileceği, birtakım ölçümlemeler, tespitler, bilimsel çalışmalar ve bunların elbette ki hayata geçirilmesi... Bunu yaparken de nasıl ki dünyanın ortak konusu, bilimsel çalışmalarda ve diğer projelerde de birlikte hareket edilmesi gereği burada vurgulanıyor."

#5
Foto - Deprem gözleminde rekor! Türkiye Avrupa’da zirvede

"Bunu önlemenin yolu riski zamanında tespit etmek ve bertaraf etmek" Kongrede sunulan bildirilerin daha önceki genel kurullarda olduğu gibi ortak bir bildirgeye dönüşeceğini belirten Pehlivan, şunları kaydetti: "Elbette ki ele alınan konuların bir teorik boyutu var, bilimsel boyutu var ama biliyoruz ki ne kadar hayata geçirilirse, özellikle yapıların sağlamlığı, dirençli yapılar oluşturulması, bu bağlamda altyapısıyla, üstyapısıyla dirençli şehirler oluşturulması açısından vereceği mesaj önemli. Bununla birlikte bunların ilgililer tarafından, ilgili ülkeler tarafından hayata geçirilmesi elbette çok çok daha önemli, hayati önemi haiz.

#6
Foto - Deprem gözleminde rekor! Türkiye Avrupa’da zirvede

Zira nihayetinde afetler, daha doğrusu doğa olayları insan unsuru dahil olduğunda veya diğer canlılar dahil olduğunda afete dönüşebiliyor. Bunu önlemenin, etkisini azaltmanın yolu da riski zamanında tespit etmek ve bertaraf etmek. Bu anlamda Sayın İçişleri Bakanı'mızın da teşvikleriyle bilim insanlarının, akademisyenlerin, mühendislerin, bu konudaki meslek kurumlarının, ilgili kurum kuruluşların, AFAD'ımızın katıldığı güzel bir organizasyon oluyor." Kongrenin cuma gününe kadar devam edeceğini kaydeden Pehlivan, bilimsel çalışmaların yanı sıra bu çalışmaların ürüne dönüşen çıktılarının da katılımcılarla buluştuğunu ifade etti.

#7
Foto - Deprem gözleminde rekor! Türkiye Avrupa’da zirvede

"1999 Marmara Depremi afet yönetimi açısından dönüm noktası oldu" 1999 Marmara Depremi'nin Türkiye'de afet yönetimi açısından bir dönüm noktası olduğuna dikkati çeken Pehlivan, "99 Depremi'nden sonra türlü çeşitli çalışmalar yapıldı ve atılan en önemli adımlardan birisi Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başbakanlığı döneminde bir vizyoner yaklaşım ortaya koymak suretiyle AFAD'ımızın kurulmasıydı." diye konuştu. Risk yönetimi anlayışının afet öncesi hazırlık, risk azaltma, kriz anında etkin müdahale ve sonrasında iyileştirme süreçlerini kapsadığını belirten Pehlivan, bilimsel altyapının güçlendirilmesi amacıyla üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla işbirliklerini artırdıklarını söyledi. Bu süreçte Bütünleşik Afet Yönetimi denilen bir anlayışa geçtiklerini dile getiren Pehlivan, "Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 1104 deprem izleme istasyonuna ulaşmış durumdayız. Bu Avrupa'nın en yüksek kapasitesi anlamına geliyor." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sonuna kadar boykot! Ünlü marka reklam filminde katil İsrail askerini oynattı
Dünya

Sonuna kadar boykot! Ünlü marka reklam filminde katil İsrail askerini oynattı

İşgalci siyonistlerin Gazze’deki soykırımı devam ederken, Gazze’yi işgal etmeye çalışırken yaralanan eski bir israil askerini mağdurmuş gibi..
Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Siyaset

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Ağrı Belediye Eş Başkanı Memet Akkuş hayatını kaybetti. Eş Başkan Hazal Aras, Akkuş’un cenazesinin 6 Eylül Pazar günü öğle namazının ardında..
Solcu Kemalistlerin maskesini indirelim, hodri meydan!
Gündem

Solcu Kemalistlerin maskesini indirelim, hodri meydan!

Akit Yazarı Ali Karahasanoğlu, köprü ve otoyolların işletme hakkının özelleştirilmesine ilişkin tartışmaları bugünkü köşesine taşıdı. Muhale..
Setten atılmış! Kağıthane'deki evinde tekli koltukta cansız bedeni bulunan Serhat Kılıç'ın sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı!
Gündem

Setten atılmış! Kağıthane'deki evinde tekli koltukta cansız bedeni bulunan Serhat Kılıç'ın sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı!

Ekranların sevilen ismi oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın Kağıthane'deki evinde tekli koltukta cansız bedeninin bulunması sanat dünyasını yasa ..
Yusuf Alabarda'dan sert çıkış: Türkiye’de Tel Aviv adına konuşan insanlar var!
Gündem

Yusuf Alabarda'dan sert çıkış: Türkiye’de Tel Aviv adına konuşan insanlar var!

Güvenlik ve dış politika uzmanı Yusuf Alabarda, Türkiye’deki bazı çevrelerin İsrail merkezli gelişmeler karşısındaki tutumunu dikkat çeken s..
Trabzonspor evinde gol oldu yağdı
Spor

Trabzonspor evinde gol oldu yağdı

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında kendi sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Karşılaşmada 3 puanın sahibi Trabzonspor oldu...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23