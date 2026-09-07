Deprem gözleminde rekor! Türkiye Avrupa’da zirvede

Kongrede 60 ülkeden bine yakın katılımcının yer aldığını, yaklaşık 800 bildirinin sunulacağını aktaran Pehlivan, şöyle devam etti: "Tabii en önemli mesajı bir kere afetlerin dünyanın ortak konusu olduğu ve afetlerin sınır tanımadığı, depremlerin, fayların sınır tanımadığı, bir ülkede olan bir afetin diğer ülkeleri de etkilediği, hem yapısal anlamda etkilediği hem de sosyal, ekonomik anlamda pek çok yönüyle etkilediği. Dolayısıyla bilimsel bir yaklaşımla afetler öncesinde neler yapılabileceği, birtakım ölçümlemeler, tespitler, bilimsel çalışmalar ve bunların elbette ki hayata geçirilmesi... Bunu yaparken de nasıl ki dünyanın ortak konusu, bilimsel çalışmalarda ve diğer projelerde de birlikte hareket edilmesi gereği burada vurgulanıyor."