Donarak öldüler! Sınırdaki mülteciler yaşam mücadelesi veriyor

Suriye Çözüm Masası Genel Koordinatörü Dr. Mehdi Davut ise, kamplarda zor şartlarda yaşayan 1 milyon mültecinin olduğunu belirterek, "Bunların 500 bini çocuk ve şu an ciddi risk altındalar. Donma, açlık ve soğuğa bağlı hastalıklar nedeniyle buralarda ciddi kayıplar yaşanabilir" uyarısında bulundu. Dr. Mehdi Davut, "Biz 43 STK olarak büyük çaplı yardım kampanyası başlattık. Önceliğimiz ekmek, ısınma aracı, battaniye ve eski-yeni kışlık kıyafet. Cerablus’tan başlayıp İdlib’e uzanan kamplarda 1 milyon 84 bin sivil yaşıyor. Çoğu düzensiz 1.395 kamp var ve hepsine ulaşmaya çalışıyoruz. Vicdan sahibi tüm hayırseverlere hayatta kalma mücadelesi veren bu mazlumlara kardeşlik elini uzatın çağrısı yapıyoruz" dedi. Mehdi Davut ayrıca sınırda yaşayan birçok mültecinin 20-30 kilometre mesafede olan evine PKK, Rusya, İran ve Esad saldırıları nedeniyle dönemediğini, bombardımanlarda ölmek yerine donma tehlikesi ile yaşamayı seçtiğini aktardı. Kar yağışı ve don olaylarının arttığı Zogra Çadır Kampından acılı haber geldi. Aslen Humuslu olan Cined ailesinin 8 aylık bebeği Selahaddin Muhanned donarak hayatını kaybetti. İdlib kırsalında da bir baba ve 2 yaşındaki kızının benzer şekilde öldüğü tespit edildi.