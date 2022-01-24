  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
Donarak öldüler! Sınırdaki mülteciler yaşam mücadelesi veriyor

2022-01-24 09:33:52
Donarak öldüler! Sınırdaki mülteciler yaşam mücadelesi veriyor

Kar ve soğuk sebebiyle 400'den fazla çadır çöktü, kamplara giden tüm yollar kapandığı için de yardım götürülemiyor. Açlık ve soğuğa bağlı olarak şu ana kadar 2'si çocuk 3 mülteci donarak can verdi.

#1
Foto - Suriye’de etkili olan kar yağışı Rusya, PKK, Esad ve İran saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına sığınan kamplardaki mültecileri etkiledi. Şu ana kadar 149 kampta ciddi hasar meydana gelirken İdlib ve Hama’da kar yağışı ve soğuklar nedeniyle 2’si çocuk 3 mülteci donarak can verdi. İdlib’de bulunan İnkaz Yönetimi Genel Yardım İşleri Sorumlusu Muhammed Abdusselam Gazal, Türkiye gazetesinde verdiği demeçte, bölgede öncelik ve acil ihtiyaç malzemelerinin ekmek, yakacak ve kışlık kıyafet olduğunu söyledi.

Suriye’de etkili olan kar yağışı Rusya, PKK, Esad ve İran saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına sığınan kamplardaki mültecileri etkiledi. Şu ana kadar 149 kampta ciddi hasar meydana gelirken İdlib ve Hama’da kar yağışı ve soğuklar nedeniyle 2’si çocuk 3 mülteci donarak can verdi. İdlib’de bulunan İnkaz Yönetimi Genel Yardım İşleri Sorumlusu Muhammed Abdusselam Gazal, Türkiye gazetesinde verdiği demeçte, bölgede öncelik ve acil ihtiyaç malzemelerinin ekmek, yakacak ve kışlık kıyafet olduğunu söyledi.

#2
Foto - Bölge yardım birim sorumlusu Abdusselam Gazal, Harim, Salkin, Hırbit el Coz ve Şeyh Bahr Dağı bölgelerinde bulunan düzensiz kamplardaki 1.750 aile ile irtibatın koptuğu bilgisini paylaştı. Kar ve soğuk nedeniyle şu ana kadar 400’den fazla çadırın çöktüğünü aktaran Gazal,

Bölge yardım birim sorumlusu Abdusselam Gazal, Harim, Salkin, Hırbit el Coz ve Şeyh Bahr Dağı bölgelerinde bulunan düzensiz kamplardaki 1.750 aile ile irtibatın koptuğu bilgisini paylaştı. Kar ve soğuk nedeniyle şu ana kadar 400’den fazla çadırın çöktüğünü aktaran Gazal, "Bazı kamplara giden tüm yollar kapandı. Daha büyük felaketler yaşanmaması için bu insanlara ulaşmamız gerekiyor. Kepçe ve benzeri ekipman ihtiyacımız var. Genel itibarı ile İdlib ve çevresindeki 4 milyon mültecinin tamamı ciddi mağduriyet yaşıyor" diye konuştu.

#3
Foto - Suriye Çözüm Masası Genel Koordinatörü Dr. Mehdi Davut ise, kamplarda zor şartlarda yaşayan 1 milyon mültecinin olduğunu belirterek,

Suriye Çözüm Masası Genel Koordinatörü Dr. Mehdi Davut ise, kamplarda zor şartlarda yaşayan 1 milyon mültecinin olduğunu belirterek, "Bunların 500 bini çocuk ve şu an ciddi risk altındalar. Donma, açlık ve soğuğa bağlı hastalıklar nedeniyle buralarda ciddi kayıplar yaşanabilir" uyarısında bulundu. Dr. Mehdi Davut, "Biz 43 STK olarak büyük çaplı yardım kampanyası başlattık. Önceliğimiz ekmek, ısınma aracı, battaniye ve eski-yeni kışlık kıyafet. Cerablus’tan başlayıp İdlib’e uzanan kamplarda 1 milyon 84 bin sivil yaşıyor. Çoğu düzensiz 1.395 kamp var ve hepsine ulaşmaya çalışıyoruz. Vicdan sahibi tüm hayırseverlere hayatta kalma mücadelesi veren bu mazlumlara kardeşlik elini uzatın çağrısı yapıyoruz" dedi. Mehdi Davut ayrıca sınırda yaşayan birçok mültecinin 20-30 kilometre mesafede olan evine PKK, Rusya, İran ve Esad saldırıları nedeniyle dönemediğini, bombardımanlarda ölmek yerine donma tehlikesi ile yaşamayı seçtiğini aktardı. Kar yağışı ve don olaylarının arttığı Zogra Çadır Kampından acılı haber geldi. Aslen Humuslu olan Cined ailesinin 8 aylık bebeği Selahaddin Muhanned donarak hayatını kaybetti. İdlib kırsalında da bir baba ve 2 yaşındaki kızının benzer şekilde öldüğü tespit edildi.

Kenan Doğulu'dan
Medya

Kenan Doğulu'dan "pes" dedirten sözler! Sezen Aksu'yu "seçilmiş kişi" ilan etti

Şarkıcı Kenan Doğulu, Hz. Adem ve Hz. Havva'ya "cahiller" diyerek hakaret eden Sezen Aksu hakkında "Seçilmiş bir kişidir o ve bizim toprakla..
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki: Nefret sponsorluğu yapıyorlar
Siyaset

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki: Nefret sponsorluğu yapıyorlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Katıldığı bir televizyon programındaki konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanına ha..
Küçük enişte ortaklarına posta koydu
Gündem

Küçük enişte ortaklarına posta koydu

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve HDP ile yapılan son seçimlerde Millet İttifakı çatısı altında yer alan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültek..
Neşet Ertaş mı sanatçı, mide bulandıran 'teşhirci' Gülşen mi? Seyirciye öyle bir şey sormuştu ki...
Aktüel

Neşet Ertaş mı sanatçı, mide bulandıran 'teşhirci' Gülşen mi? Seyirciye öyle bir şey sormuştu ki...

"Neşet Ertaş mı sanatçı, yoksa bedenini teşhir ederek mide bulandıran Gülşen mi?" diye soran ve gündeme gelmek için kendi bedenini sergileye..
Bakan Pakdemirli'den dikkat çeken açıklama: Ağzımızdaki maske çıkarsa fiyatlar...
Ekonomi

Bakan Pakdemirli'den dikkat çeken açıklama: Ağzımızdaki maske çıkarsa fiyatlar...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gıda fiyatlarında yaşanan artış konusunda açıklamalar yaptı. Fiyat artışının sebeplerini anlatan Baka..
Domuz kalbini insana nakleden Müslüman doktora şok
Dünya

Domuz kalbini insana nakleden Müslüman doktora şok

ABD'de, bir kalp hastasına, genetiğiyle oynanmış domuz kalbini naklederek dünyada bir ilke imza atan Pakistanlı Müslüman doktor Muhammed Moh..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay