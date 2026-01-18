  • İSTANBUL
Donanmalar hızla dönüşecek! İnsansız savaş gemileri devreye giriyor
Donanmalar hızla dönüşecek! İnsansız savaş gemileri devreye giriyor

ABD Donanması, Sea Hunter ve Seahawk adlı iki insansız yüzey gemisini bu yıl operasyonel göreve dahil etmeye hazırlanıyor. Donanma yetkililerine göre 2045 yılına kadar tüm yüzey filosunun neredeyse yarısı insansız sistemlerden oluşacak.

ABD Donanması, uzun süredir geliştirme sürecinde olan insansız deniz araçlarını aktif göreve dahil etmeye hazırlanıyor.

Donanma Yüzey Geliştirme Grubu Bir Komutanı Kaptan Garrett Miller, Washington’da düzenlenen Yüzey Donanması Birliği Konferansı’nda yaptığı açıklamada, Sea Hunter ve Seahawk adlı iki orta deplasmanlı insansız yüzey gemisinin (MDUSV) artık sadece prototip değil, filo kontrolü altına alınacak operasyonel gemiler olduğunu duyurdu.

Miller, “Artık deneysel gemiler olmayacaklar. Gerçek filo görevlerine atanacaklar ve büyük işler başarabilecekler,” dedi.

Donanma, bu yıl içinde iki insansız yüzey gemisini konuşlandırmayı planlıyor. Yetkiliye göre bunlardan biri, 2026 yılında bir uçak gemisi saldırı grubuna entegre edilecek. Her ne kadar Miller hangi gemi veya görev grubunun kullanılacağını açıklamasa da, Defense News tarafından yayımlanan bilgilere göre bu platformun Seahawk olacağı belirtiliyor.

Miller ayrıca, Donanma’nın önümüzdeki hafta içinde üç yeni “erken komuta USV bölümü” kuracağını, bunların gelecekte genişleyerek “her filoda operasyonel USV filoları” haline geleceğini ifade etti. Donanma envanterinde 2027 yılına kadar 11 adet, 2030 yılına kadar ise 30’un üzerinde çok modlu insansız deniz aracı (MDUSV) bulunması hedefleniyor.

Sea Hunter ve Seahawk, savunma şirketi Leidos tarafından geliştirildi. Leidos Savunma İletişim Başkan Yardımcısı Conrad Chun, Breaking Defense’e yaptığı açıklamada, “Yıllarca süren titiz testler ve gerçek dünya uygulamalarıyla doğrulanan Leidos Otonom Gemi Mimarisi (LAVA) ile donatılmış yenilikçi gemilerimiz, Donanmaya dinamik kabiliyetler kazandıracak,” ifadelerini kullandı. Sea Hunter, ilk olarak DARPA’nın insansız denizaltı izleme programı kapsamında geliştirilmiş, daha sonra 2017’de Seahawk için sözleşme imzalanmıştı. Seahawk, 2021’de hizmete girerek deniz tatbikatlarında özerk devriye, keşif ve istihbarat görevlerinde kullanılmıştı.

Donanma yetkilileri, insansız deniz araçlarının gelecekte mayın temizleme, istihbarat, gözetleme, keşif ve hatta kinetik saldırı görevlerinde aktif olarak kullanılacağını belirtiyor. Ancak yetkililer, bu yeni teknolojilerin tam entegrasyonu için hâlâ operasyonel konseptlerin geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Tuğamiral Christopher Alexander, ayrı bir oturumda yaptığı açıklamada, insansız sistemlerin insanlı gemilerin yerini almayacağını, ancak onların kabiliyetlerini tamamlayacak “çok alanlı kuvvet çarpanları” olarak görev yapacağını söyledi.

ABD Donanması, uzun vadeli planlamasında otonom sistemlerin merkezde yer alacağını öngörüyor. Tuğamiral Alexander, “2045 yılına kadar donanmanın yüzey kuvvetlerinin yaklaşık yüzde 45’inin insansız sistemlerden oluşacağını tahmin ediyoruz,” dedi.

Alexander, yapay zekâ ve otonom teknolojilerin artık geleceğin değil bugünün gerçeği olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: “Gelecek şimdi. İnsansız sistemler, otonom sistemler ve yapay zekâ artık gerçekleşiyor. Donanma bunları sahada kullanmaya hazır.”

Editörün Notu: ABD Donanması’nın bu hamlesi, Çin ve Rusya’nın deniz dron programlarını hızla genişlettiği bir dönemde, deniz muharebesinde otonom çağın başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Haber Kaynağı: Breaking Defense

