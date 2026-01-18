Donanmalar hızla dönüşecek! İnsansız savaş gemileri devreye giriyor

Sea Hunter ve Seahawk, savunma şirketi Leidos tarafından geliştirildi. Leidos Savunma İletişim Başkan Yardımcısı Conrad Chun, Breaking Defense’e yaptığı açıklamada, “Yıllarca süren titiz testler ve gerçek dünya uygulamalarıyla doğrulanan Leidos Otonom Gemi Mimarisi (LAVA) ile donatılmış yenilikçi gemilerimiz, Donanmaya dinamik kabiliyetler kazandıracak,” ifadelerini kullandı. Sea Hunter, ilk olarak DARPA’nın insansız denizaltı izleme programı kapsamında geliştirilmiş, daha sonra 2017’de Seahawk için sözleşme imzalanmıştı. Seahawk, 2021’de hizmete girerek deniz tatbikatlarında özerk devriye, keşif ve istihbarat görevlerinde kullanılmıştı.