Donanmada 1980’lerden sonraki en büyük çılgınlık! 4,26 milyar dolarlık dev imza atıldı: Hava savunma gücü tam 3 katına çıkacak

İsveç Başbakanı ayrıca söz konusu tedarikle birlikte ülkenin hava savunma kapasitesinin mevcut duruma kıyasla yaklaşık üç kat artacağını vurguladı. Programın, İsveç’in 1980’li yıllarda JAS 39 Gripen savaş uçağını hizmete almasından bu yana gerçekleştirilen en büyük savunma yatırımlarından biri olduğu belirtiliyor. İsveç Savunma Bakanı Pål Jonson, Naval Group’un özellikle hızlı teslimat kapasitesi ve hâlihazırda operasyonel olarak doğrulanmış bir platform sunabilmesi nedeniyle öne çıktığını ifade etti. İsveç hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre dört adet FDI sınıfı fırkateynden ilkinin 2030 yılında teslim edilmesi planlanıyor. Gemilerin, İsveç Donanması’nın bugüne kadar en yüksek hava savunma kapasitesine sahip savaş gemileri olması bekleniyor.