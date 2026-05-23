Donanmada 1980’lerden sonraki en büyük çılgınlık! 4,26 milyar dolarlık dev imza atıldı: Hava savunma gücü tam 3 katına çıkacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Donanmada 1980'lerden sonraki en büyük çılgınlık! 4,26 milyar dolarlık dev imza atıldı: Hava savunma gücü tam 3 katına çıkacak

İsveç, Baltık Denizi’nde her geçen gün tırmanan güvenlik riskleri ve NATO kapsamındaki yeni savunma yükümlülükleri doğrultusunda donanmasını güçlendirmek için tarihi bir yatırıma imza attı. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Fransa merkezli Naval Group tarafından geliştirilen ve yaklaşık 4,26 milyar dolar değerinde olan 4 adet FDI sınıfı fırkateynin tedarik edileceğini resmen duyurdu. Ülkenin ünlü JAS 39 Gripen savaş uçaklarından bu yana gerçekleştirdiği en büyük savunma yatırımlarından biri olan program sayesinde, Thales üretimi AESA radarları ve Aster-30 füzeleriyle donatılmış dev gemilerin İsveç'in mevcut hava savunma kapasitesini tam 3 katına çıkaracağı vurgulandı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson tarafından yapılan açıklamada, Fransa üretimi FDI sınıfı fırkateynlerin tercih edildiği ve ilk teslimatın 2030 yılında gerçekleştirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Yaklaşık 4,25 milyar dolar seviyesinde olduğu değerlendirilen program kapsamında tedarik edilecek platformların, İsveç’in hava savunma kapasitesinde ciddi artış sağlaması bekleniyor. Başbakan Kristersson, Baltık Denizi’ndeki güvenlik ortamının son yıllarda ciddi şekilde değiştiğine dikkat çekti. Kristersson açıklamasında, yeni fırkateynlerin İsveç’in deniz ve hava savunma kabiliyetlerinde kritik rol oynayacağını söyledi.

İsveç Başbakanı ayrıca söz konusu tedarikle birlikte ülkenin hava savunma kapasitesinin mevcut duruma kıyasla yaklaşık üç kat artacağını vurguladı. Programın, İsveç’in 1980’li yıllarda JAS 39 Gripen savaş uçağını hizmete almasından bu yana gerçekleştirilen en büyük savunma yatırımlarından biri olduğu belirtiliyor. İsveç Savunma Bakanı Pål Jonson, Naval Group’un özellikle hızlı teslimat kapasitesi ve hâlihazırda operasyonel olarak doğrulanmış bir platform sunabilmesi nedeniyle öne çıktığını ifade etti. İsveç hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre dört adet FDI sınıfı fırkateynden ilkinin 2030 yılında teslim edilmesi planlanıyor. Gemilerin, İsveç Donanması’nın bugüne kadar en yüksek hava savunma kapasitesine sahip savaş gemileri olması bekleniyor.

FDI fırkateyniProgramın toplam maliyetinin ise gemilere entegre edilecek silah sistemleri, radarlar ve diğer görev ekipmanlarına bağlı olarak yaklaşık 4,26 milyar dolar seviyesine ulaşabileceği değerlendiriliyor. FDI sınıfı fırkateynler, yaklaşık 4.500 ton deplasmana sahip çok maksatlı savaş gemileri olarak öne çıkıyor. Platformda kullanılan Thales üretimi Sea Fire AESA radarı; eş zamanlı çoklu hedef takibi, uzun menzilli hava savunması ve gelişmiş durumsal farkındalık kabiliyeti sunuyor. Gemide yer alan Kingklip Mk.2 gövde tipi sonar ile CAPTAS 4C çekili sonar sisteminin, özellikle denizaltı savunma harbi görevlerinde yüksek tespit kapasitesi sağlaması hedefleniyor.

