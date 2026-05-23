Donanmada 1980’lerden sonraki en büyük çılgınlık! 4,26 milyar dolarlık dev imza atıldı: Hava savunma gücü tam 3 katına çıkacak
İsveç, Baltık Denizi’nde her geçen gün tırmanan güvenlik riskleri ve NATO kapsamındaki yeni savunma yükümlülükleri doğrultusunda donanmasını güçlendirmek için tarihi bir yatırıma imza attı. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Fransa merkezli Naval Group tarafından geliştirilen ve yaklaşık 4,26 milyar dolar değerinde olan 4 adet FDI sınıfı fırkateynin tedarik edileceğini resmen duyurdu. Ülkenin ünlü JAS 39 Gripen savaş uçaklarından bu yana gerçekleştirdiği en büyük savunma yatırımlarından biri olan program sayesinde, Thales üretimi AESA radarları ve Aster-30 füzeleriyle donatılmış dev gemilerin İsveç'in mevcut hava savunma kapasitesini tam 3 katına çıkaracağı vurgulandı.