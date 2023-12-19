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Yaşam
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Donan Yeşil Göl dronla görüntülendi

2023-12-19 19:03:30
Donan Yeşil Göl dronla görüntülendi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Yeşil Göl'ün yüzeyi dondu.

#1
Foto - Donan Yeşil Göl dronla görüntülendi

Kentte soğuk hava yaşamı olumsuz etkilerken güzellikleri de beraberinde getirdi. Kar yağışının ardından soğuk havayla bazı göletler ve dereler buz tutmaya başladı.

#2
Foto - Donan Yeşil Göl dronla görüntülendi

Tosya'ya 28 kilometre mesafedeki, etrafı tamamen ormanla kaplı Yeşil Göl'ün yüzeyi de dondu. Özellikle yaz aylarında doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olan göl, kış manzarasıyla da ayrı güzellik sunuyor.

#3
Foto - Donan Yeşil Göl dronla görüntülendi

Buz tutan, çevresindeki çam ağaçları karla kaplanan göl, dronla görüntülendi.

#4
Foto - Donan Yeşil Göl dronla görüntülendi

Küçüksekiler Köyü Muhtarı Süleyman Çakır, Yeşil Göl'ün doğal güzellikleri ile ön plana çıktığını belirterek, "Gölümüz özellikle doğaseverlerin uğrak noktalarından biri. Yazın genellikle Kastamonu, Çankırı ve Ankara'dan ziyaretçileri ağırlıyoruz. İçinde alabalık, sazan gibi balık türleri bulunuyor ama yasak olduğu için balık avlanmıyor." dedi.

#5
Foto - Donan Yeşil Göl dronla görüntülendi

#6
Foto - Donan Yeşil Göl dronla görüntülendi

#7
Foto - Donan Yeşil Göl dronla görüntülendi

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