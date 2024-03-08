Donald Trump'tan herkesi şaşırtan çıkış

Daha önce TikTok’u Çin hükümetine hizmet etmekle suçlayan ve ülkeyi derhal terk etmesi gerektiğini söyleyen başkan adayının bu son ifadeleri, seçimlere yönelik bir strateji değişikliği olarak değerlendiriliyor. Hatta kendisi daha önce platformu önemli bir milli güvenlik sorunu olarak bile göstermişti.