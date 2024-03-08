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Dünya
6
Donald Trump'tan herkesi şaşırtan çıkış

2024-03-08 21:30:58
Donald Trump'tan herkesi şaşırtan çıkış

Eski ABD BAşkanı Donald Trump, TikTok platformunun kapatılmasına karşı çıkarak herkesi ters köşe yaptı.

#1
Foto - Donald Trump'tan herkesi şaşırtan çıkış

Geçtiğimiz gün hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Amerikan kongresi tarafından kapatılacağı konuşulan TikTok platformuna, Donald Trump resmen sahip çıktı.

#2
Foto - Donald Trump'tan herkesi şaşırtan çıkış

Böyle bir kararın halkın hiçbir şekilde yararına olmayacağını savunan Trump, platform kapatıldığı takdirde Facebook’a gün doğacağını iddia etti. Böylelikle Mark Zuckerberg’in servetine servet katacağını söyleyen başkan adayı, destekçilerini bu karara karşı çıkmaları konusunda şiddetle uyardı.

#3
Foto - Donald Trump'tan herkesi şaşırtan çıkış

Zuckerberg’i Amerika’daki seçim sonuçlarını manipüle etmekle suçlayan Donald Trump, ünlü girişimciye ağır hakaretler savurdu. Fakat bu açıklamalar, Trump’ın geçmişteki politikalarıyla tamamen zıt olarak nitelendirildi.

#4
Foto - Donald Trump'tan herkesi şaşırtan çıkış

Daha önce TikTok’u Çin hükümetine hizmet etmekle suçlayan ve ülkeyi derhal terk etmesi gerektiğini söyleyen başkan adayının bu son ifadeleri, seçimlere yönelik bir strateji değişikliği olarak değerlendiriliyor. Hatta kendisi daha önce platformu önemli bir milli güvenlik sorunu olarak bile göstermişti.

#5
Foto - Donald Trump'tan herkesi şaşırtan çıkış

Trump’ın yaptığı u dönüşünün sebebi tam olarak anlaşılamasa da, Amerikan kongresi TikTok hakkındaki son kararını vermeye çok yaklaştı. Çıkacak olumsuz bir karar, sahibi ByteDance firması ile bağını koparmadığı takdirde TikTok’u ülkeden tamamen yasaklamış olacak. Uygulamada içerik üreten bazı kişilerin ise bu durumdan oldukça rahatsız olduğu biliniyor.

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