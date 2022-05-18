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Dolu yağışı bitkileri vurdu

2022-05-18 07:13:26
Dolu yağışı bitkileri vurdu

Edirne'de dün akşam saatlerinde başlayan kısa süreli dolu, buğday ekili alanlara zarar verdi.

#1
Foto - Yaklaşık beş dakika süren fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı, Sipahi, Sultanşah ve Bıldır köylerinde buğday ekili alanlar zarar gördü.

Yaklaşık beş dakika süren fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı, Sipahi, Sultanşah ve Bıldır köylerinde buğday ekili alanlar zarar gördü.

#2
Foto - Sipahi köyünden çiftçi Ali Ahmet Özdemir, AA muhabirine yaklaşık 800 dönümlük alanda buğday ektiğini belirtti. Dün akşam saatlerinde etkili olan dolu nedeniyle başağa kalkan buğdayların başlarının kırıldığını ifade eden Özdemir,

Sipahi köyünden çiftçi Ali Ahmet Özdemir, AA muhabirine yaklaşık 800 dönümlük alanda buğday ektiğini belirtti. Dün akşam saatlerinde etkili olan dolu nedeniyle başağa kalkan buğdayların başlarının kırıldığını ifade eden Özdemir, "Tarlaya geldim, zararı gözümle görmek istedim. Ekili alanın yüzde 20'sinde hasar var diyebiliriz. İnşallah bir daha böyle bir dolu yağışı olmaz. Ayçiçeği de ekiyorum, şu anda ayçiçeklerinde bir zarar yok. Allah bütün çiftçilere kolaylık versin." dedi.

#3
Foto - Çiftçi Abdi Keskin ise kısa süreli ama şiddetli bir dolunun etkili olduğunu söyledi. Dolu nedeniyle buğday ekili alanların bir hayli zarar gördüğünü aktaran Keskin,

Çiftçi Abdi Keskin ise kısa süreli ama şiddetli bir dolunun etkili olduğunu söyledi. Dolu nedeniyle buğday ekili alanların bir hayli zarar gördüğünü aktaran Keskin, "Allah daha büyük hasarlardan korusun' diyorum. Benim tarlada da yüzde 20 gibi bir hasar var." dedi.

#4
Foto - Bu arada Uzunköprü Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri doludan zarar gören köylerde hasar tespit çalışması başlattı.

Bu arada Uzunköprü Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri doludan zarar gören köylerde hasar tespit çalışması başlattı.

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