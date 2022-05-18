Dolu yağışı bitkileri vurdu

Sipahi köyünden çiftçi Ali Ahmet Özdemir, AA muhabirine yaklaşık 800 dönümlük alanda buğday ektiğini belirtti. Dün akşam saatlerinde etkili olan dolu nedeniyle başağa kalkan buğdayların başlarının kırıldığını ifade eden Özdemir, "Tarlaya geldim, zararı gözümle görmek istedim. Ekili alanın yüzde 20'sinde hasar var diyebiliriz. İnşallah bir daha böyle bir dolu yağışı olmaz. Ayçiçeği de ekiyorum, şu anda ayçiçeklerinde bir zarar yok. Allah bütün çiftçilere kolaylık versin." dedi.