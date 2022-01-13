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Ekonomi
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Doların çöküşünü bilen İslam Memiş'ten bomba çıkış! “Yapmayan herkes zarar edecek” deyip açıkladı!

2022-01-13 08:23:05
Doların çöküşünü bilen İslam Memiş'ten bomba çıkış! “Yapmayan herkes zarar edecek” deyip açıkladı!

İslam Memiş uyardı! 2022 yılında akla hayale gelmeyen batışlar göreceğiz! Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2022 yılıyla ilgili korkutan tahminlerde bulundu. Bir Youtube kanalına konuk olan İslam Memiş, 2022 yılında sepetinde çeşitlilik yapmayanların, uzun vadeli yatırım yapmayanların, 'al-sat' yapan herkesin zarar edeceğini belirterek, "Öyle bir zarar edecekler ki akla hayale gelmeyen batışlar görebiliriz" dedi… İşte İslam Memiş'in 2022 yılı için yatırımcılara can alıcı uyarıları...

#1
Foto - - Herkes ABD Merkez Bankası FED’in 25 Ocak’ta açıklayacağı faiz kararına kilitlenmiş durumda… Kimse o tarihe kadar pozisyon almak istemiyor… 25 Ocak’ta FED faiz kararını açıklayacak ve sahneye FED Başkanı Powel çıkacak… Herkes ona göre pozisyon alacak…

- Herkes ABD Merkez Bankası FED’in 25 Ocak’ta açıklayacağı faiz kararına kilitlenmiş durumda… Kimse o tarihe kadar pozisyon almak istemiyor… 25 Ocak’ta FED faiz kararını açıklayacak ve sahneye FED Başkanı Powel çıkacak… Herkes ona göre pozisyon alacak…

#2
Foto - - 25 Ocak akşamı büyük bir dolar pozisyonu mu alacak veya kripto paralarda yeni piyasalar çöküş mü yaşayacak yoksa altın mı yükselecek? - Neler olabilir?..

- 25 Ocak akşamı büyük bir dolar pozisyonu mu alacak veya kripto paralarda yeni piyasalar çöküş mü yaşayacak yoksa altın mı yükselecek? - Neler olabilir?..

#3
Foto - - 2022 yılı için çok dalgalı bir piyasaya yatırım yapıp pozisyon alın…

- 2022 yılı için çok dalgalı bir piyasaya yatırım yapıp pozisyon alın…

#4
Foto - - Küçük yatırımcı kendini bu dalgalanmadan nasıl koruyabilir…

- Küçük yatırımcı kendini bu dalgalanmadan nasıl koruyabilir…

#5
Foto - - Mutlaka herkesin 4 farklı üründen sepet yapması gerekiyor…

- Mutlaka herkesin 4 farklı üründen sepet yapması gerekiyor…

#6
Foto - - Bu sepetin içinde TL olabilir, dolar olabilir, kripto para olabilir, altın olabilir…

- Bu sepetin içinde TL olabilir, dolar olabilir, kripto para olabilir, altın olabilir…

#7
Foto - - Sepetinde çeşitlilik yapmayan, uzun vadeli yatırım yapmayan herkes zarar edecek…

- Sepetinde çeşitlilik yapmayan, uzun vadeli yatırım yapmayan herkes zarar edecek…

#8
Foto - - Öyle bir zarar edecekler ki akla hayale gelmeyen batışlar görebiliriz…

- Öyle bir zarar edecekler ki akla hayale gelmeyen batışlar görebiliriz…

#9
Foto - - Bizim kültürümüzde şöyle bir şey var: Ben döviz aldım yattım, alım satım yapar kazanırım… Ben altın veya gümüş aldım ya da kripto paraya girdim, alırım satarım para kazanırım…

- Bizim kültürümüzde şöyle bir şey var: Ben döviz aldım yattım, alım satım yapar kazanırım… Ben altın veya gümüş aldım ya da kripto paraya girdim, alırım satarım para kazanırım…

#10
Foto - - Net konuşuyorum; Bu düşünceye sahip oyanlar 2022 yılında batacak… Ancak “ben gelenekçiyim, ne alırsam alayım uzun vadeli alırım’ diyenler kazanacak.

- Net konuşuyorum; Bu düşünceye sahip oyanlar 2022 yılında batacak… Ancak “ben gelenekçiyim, ne alırsam alayım uzun vadeli alırım’ diyenler kazanacak.

#11
Foto - - Kısa vadede “alım satım yaparım para kazanırım” diyenler batacak ve çok ciddi enkazlar oluşturacak…

- Kısa vadede “alım satım yaparım para kazanırım” diyenler batacak ve çok ciddi enkazlar oluşturacak…

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