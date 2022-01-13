2022-01-13 08:23:05 Doların çöküşünü bilen İslam Memiş'ten bomba çıkış! “Yapmayan herkes zarar edecek” deyip açıkladı!
İslam Memiş uyardı! 2022 yılında akla hayale gelmeyen batışlar göreceğiz! Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2022 yılıyla ilgili korkutan tahminlerde bulundu. Bir Youtube kanalına konuk olan İslam Memiş, 2022 yılında sepetinde çeşitlilik yapmayanların, uzun vadeli yatırım yapmayanların, 'al-sat' yapan herkesin zarar edeceğini belirterek, "Öyle bir zarar edecekler ki akla hayale gelmeyen batışlar görebiliriz" dedi… İşte İslam Memiş'in 2022 yılı için yatırımcılara can alıcı uyarıları...