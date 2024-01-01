Dolarda 68.5 lira depremi! Herkes şok oldu

Asgari ücretteki artışı değerlendiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, dolar kurunun da asgari ücretle eşdeğer oranda artması gerektiğini belirtti. Türkiye ihracatını sürükleyen hazır giyim, tekstil, maden, tarım sektörleri başta olacak şekilde emeğin yoğun olduğu sektörlerin döviz kurlarının mevcut durumunda bu artışı absorbe edemeyeceğini vurgulayan Eskinazi, “Türkiye 28 Mayıs seçimlerinden sonra yurtdışından beklediği yatırımları henüz bulabilmiş değil. İhracatçılarımızın getirecekleri döviz hayati önem taşıyor. 1 Ocak 2021 tarihinden bu güne asgari ücretteki artış I6’yı buldu. 1 Ocak 2021’de 13,8 Tl olan dolar kurunun bu şartlarda 68,5 TL olması gerekiyor. Bugün 68,5 TL dolar kuru Türkiye gerçekleri ile ne kadar örtüşüyorsa, 17.002 TL asgari ücret de o kadar örtüşüyor. Türkiye’nin bu darboğazdan bir an önce çıkması için enflasyonu ivedilikle düşürmesi gerekiyor” dedi.