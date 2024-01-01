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Ekonomi
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Dolarda 68.5 lira depremi! Herkes şok oldu

2024-01-01 18:22:27
Dolarda 68.5 lira depremi! Herkes şok oldu

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, asgari ücretteki artış oranının ardından dolar kurunun da benzer seviyede olması gerektiğini belirtti. Eskinazi’nin dolar kurunun 68,5 TL bandında olmasını söylemesi piyasanın gündemine oturdu…

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Foto - Dolarda 68.5 lira depremi! Herkes şok oldu

Asgari ücretteki artışı değerlendiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, dolar kurunun da asgari ücretle eşdeğer oranda artması gerektiğini belirtti. Türkiye ihracatını sürükleyen hazır giyim, tekstil, maden, tarım sektörleri başta olacak şekilde emeğin yoğun olduğu sektörlerin döviz kurlarının mevcut durumunda bu artışı absorbe edemeyeceğini vurgulayan Eskinazi, “Türkiye 28 Mayıs seçimlerinden sonra yurtdışından beklediği yatırımları henüz bulabilmiş değil. İhracatçılarımızın getirecekleri döviz hayati önem taşıyor. 1 Ocak 2021 tarihinden bu güne asgari ücretteki artış I6’yı buldu. 1 Ocak 2021’de 13,8 Tl olan dolar kurunun bu şartlarda 68,5 TL olması gerekiyor. Bugün 68,5 TL dolar kuru Türkiye gerçekleri ile ne kadar örtüşüyorsa, 17.002 TL asgari ücret de o kadar örtüşüyor. Türkiye’nin bu darboğazdan bir an önce çıkması için enflasyonu ivedilikle düşürmesi gerekiyor” dedi.

#2
Foto - Dolarda 68.5 lira depremi! Herkes şok oldu

Türkiye’nin 6 Eylül 2023’te 3 yıllık Orta Vadeli Program açıkladığını anımsatan Eskinazi, 2024 için açıklanan asgari ücretin OVP’deki hedefler gözetilmeksizin tespit edildiğini söyleyerek, “OVP rafa mı kalktı?” sorusunu yöneltti.

#3
Foto - Dolarda 68.5 lira depremi! Herkes şok oldu

Türkiye’nin 2024 için belirlemiş olduğu 267 milyon dolarlık ihracat hedefini tutturma olasılığının dünya ekonomisindeki resesyon ve Türk ihracatçısının kaybolan rekabetçiliğinden dolayı çok düşük olduğunu vurgulayan Eskinazi, dolar kurunun 29,40 TL seviyesinde baskılandığı ortamda 17.002 TL’lik asgari ücretin Türk ihracatçısının rekabetçiliğine bir darbe daha vuracağı üzerinde durdu.

#4
Foto - Dolarda 68.5 lira depremi! Herkes şok oldu

Yeni asgari ücret belirlenmeden önce “Belirlenecek asgari ücret Türkiye’de üretimin devam edeceği bir düzlemi göz ardı etmemelidir” çağrısı yaptığını anımsatan Eskinazi, “Çağrılarımızın karşılık bulmadığını görmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Asgari ücretin işverene maliyeti bin dolar oluyor. Bu şartlarda ihracat hedefleri tutturulamazken, istihdam rakamlarında da kayıplar olabilir” uyarısını yaptı. Asgari ücret desteği verilmeye başlandığı 2016’da 1.300 TL’lik asgari ücretin içerisinde 100 TL olan desteğin, asgari ücret içindeki oranının da kan kaybettiğinin altını çizen Eskinazi, “Asgari ücret desteğinin aynı oranı korunsaydı bugün 700 TL yerine, 1300 TL olması gerekiyordu” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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