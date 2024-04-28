Dolarda “50 lira” şaşkınlığı! Görenler hemen döviz bürolarına koşmaya başladı

Merkez Bankası'nın faizi yüzde 50’de sabit tutma kararı almasının ardından dolar kurunda dalgalanma başladı. Ufak bir yükseliş yaşayan dolar\TL 33 lira bandına dayandı. Peki bu yükseliş kalıcı olacak mı? Devam edecek mi? Ünlü ekonomist Necmettin Batırel, dolar borcu olanları uyardı. Dolarda kıyamet koparacak tahmin! Necmettin Batırel net tarih verdi. Er ya da geç o rakamı görecek!Dolar kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip edilmekte. Tahminleriyle sık sık gündeme gelen ekonomist Necmettin Batırel, döviz alımında artan riskler ve olası zararları vurgulayarak önemli bir tahminde bulundu. Orta Doğu'da yaşanan İsrail-İran geriliminin piyasaları olumsuz yönde etkileyeceğini vurgulayan Batırel, dolar için korkulan bir tahminde bulundu. İşte Necmettin Batırel'in dikkat çeken dolar tahmini...