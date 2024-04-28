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Ekonomi
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Dolarda "50 lira" şaşkınlığı! Görenler hemen döviz bürolarına koşmaya başladı

2024-04-28 12:41:00
Dolarda “50 lira” şaşkınlığı! Görenler hemen döviz bürolarına koşmaya başladı

Merkez Bankası'nın faizi yüzde 50’de sabit tutma kararı almasının ardından dolar kurunda dalgalanma başladı. Ufak bir yükseliş yaşayan dolar\TL 33 lira bandına dayandı. Peki bu yükseliş kalıcı olacak mı? Devam edecek mi? Ünlü ekonomist Necmettin Batırel, dolar borcu olanları uyardı. Dolarda kıyamet koparacak tahmin! Necmettin Batırel net tarih verdi. Er ya da geç o rakamı görecek!Dolar kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip edilmekte. Tahminleriyle sık sık gündeme gelen ekonomist Necmettin Batırel, döviz alımında artan riskler ve olası zararları vurgulayarak önemli bir tahminde bulundu. Orta Doğu'da yaşanan İsrail-İran geriliminin piyasaları olumsuz yönde etkileyeceğini vurgulayan Batırel, dolar için korkulan bir tahminde bulundu. İşte Necmettin Batırel'in dikkat çeken dolar tahmini...

#1
Foto - Dolarda "50 lira" şaşkınlığı! Görenler hemen döviz bürolarına koşmaya başladı

“Döviz öldü yaşasın TL” başlıklı yeni bir yazı yayımlayan ekonomist Necmettin Batırel, dolarla ilgili önemli tahminlerde bulundu. Batırel, yazısında, Türk Lirası’nın 1 numaralı yatırım aracı haline geldiğini belirtti. Daha önce döviz alanların artık Türk Lirası’na yöneldiğini ve şirketlerin hızla dövizden TL’ye geçtiğini ifade eden Batırel, hükümetin aldığı önlemlerle kurların kontrol altına alındığını ve TL’nin güçlendiğini vurguladı. Özellikle enerji sektöründe büyük kazanımlar elde edildiğini ve Türk ekonomisinin son 5 yılda büyük bir gelişme kaydettiğini aktaran Batırel, savunma sanayisinde de önemli ilerlemelerin sağlandığını belirtti.

#2
Foto - Dolarda "50 lira" şaşkınlığı! Görenler hemen döviz bürolarına koşmaya başladı

Necmettin Batırel, yazısında Merkez Bankası'nın faiz kararına da değinerek şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Ankete katılanların cari yıl sonu döviz kuru beklentisi, önceki ankette 40,02 TL iken, bu ankette 40,53 TL olarak belirlendi.

#3
Foto - Dolarda "50 lira" şaşkınlığı! Görenler hemen döviz bürolarına koşmaya başladı

TÜFE beklentilerine bakıldığında, cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi önceki ankette yüzde 42,96 iken, bu ankette yüzde 44,19’a yükseldi. 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri de önceki ankete göre düşüş gösterdi. Faiz beklentilerinde ise BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan gecelik faiz oranı beklentisi arttı ve TCMB’nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi sabit kaldı.

#4
Foto - Dolarda "50 lira" şaşkınlığı! Görenler hemen döviz bürolarına koşmaya başladı

Son bir haftada, swap hariç net rezervler 8.5 milyar dolar azalarak 57 milyar dolara geriledi. Yabancı yatırımcılar hisse senetlerine ve tahvillere büyük ilgi gösterdi. 5 Nisan haftasında, toplamda 486.8 milyon dolarlık alım gerçekleşti. Bu alımların 3 haftalık toplamı ise 1 milyar doları geçti. Önemli olan nokta, bu dolarların önce Türk Lirasına dönüşmesi ve ardından hisse senedi ile tahvile yatırım yapılmasıdır.

#5
Foto - Dolarda "50 lira" şaşkınlığı! Görenler hemen döviz bürolarına koşmaya başladı

31 Mart yerel seçimleri sonrası doların 50 lira olacağı beklentisiyle dolar alanlar, hayal kırıklığı yaşayınca zararlarını minimize etmek için satışa geçtiler. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre, döviz mevduatları gerçek kişilerde 1.7 milyar dolar, tüzel kişilerde ise 2.8 milyar dolar olmak üzere toplamda 4.5 milyar dolar azaldı. Dövizdeki bu azalma, Türk Lirası’nın güçlenmesine ve yatırımcıların TL’ye yönelmesine işaret ediyor.”

#6
Foto - Dolarda "50 lira" şaşkınlığı! Görenler hemen döviz bürolarına koşmaya başladı

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