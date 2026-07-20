  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Devleti göz göre göre soyuyorlar: Biri artık şunlara dur desin Muhteşem lezzetini geleneksel yöntemle üretilmesine borçlu Dünya Kupası'nı kazanmış gibi sevindiler: Filistin halkında İspanya coşkusu İşte en çok boşanan meslekler! Zirvedeki meslek rekor kırdı! Otomobil devi elektrikli modelin fişini çekiyor! Gazze'de katliamın bilançosu ağırlaşıyor: Can kaybı 73 bin 283'e yükseldi Dolar kuru için 9 liralık şok beklenti: Merkez Bankası açıkladı Başkan bulunamıyor, ihtarlar üst üste... Tarihi kulüp Altay'da durum içler acısı Matador mu, Tangocular mı? 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Dolar kuru için 9 liralık şok beklenti: Merkez Bankası açıkladı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dolar kuru için 9 liralık şok beklenti: Merkez Bankası açıkladı

Merkez Bankası temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Ankete göre, 47 lira civarında seyreden dolar kuru için 9 liralık değişim işaret edildi.

1
#1
Foto - Dolar kuru için 9 liralık şok beklenti: Merkez Bankası açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

#2
Foto - Dolar kuru için 9 liralık şok beklenti: Merkez Bankası açıkladı

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,14 iken, bu anket döneminde yüzde 29,21 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,81'den yüzde 23,95'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 18,29'dan yüzde 17,83'e indi.

#3
Foto - Dolar kuru için 9 liralık şok beklenti: Merkez Bankası açıkladı

Katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi 51,47'den 51,55'e, 12 sonrası dolar kuru beklentisi ise 55,72'den 56,96'ya çıktı.

#4
Foto - Dolar kuru için 9 liralık şok beklenti: Merkez Bankası açıkladı

Ankette cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,2'den yüzde 3,1'e gerilerken, gelecek yıl için beklenti yüzde 4,1 seviyesinde sabit kaldı.

#5
Foto - Dolar kuru için 9 liralık şok beklenti: Merkez Bankası açıkladı

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 40 oldu.

#6
Foto - Dolar kuru için 9 liralık şok beklenti: Merkez Bankası açıkladı

Temmuz ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 37 olarak gerçekleşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'ı ziyaret edecek
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 19 Temmuz'da Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'a son ziyaretini 11-12 ..
Yalan makinesine cevap! Selman Öğüt Ece Üner’e ağzının payını verdi
Gündem

Yalan makinesine cevap! Selman Öğüt Ece Üner’e ağzının payını verdi

Hukukçu Selman Öğüt, canlı yayında asılsız iddialarla algı operasyonuna girişen sunucu Ece Üner’in argümanlarını tek tek çürüterek adeta ağz..
Hükümet ile Husiler arasında savaş
Dünya

Hükümet ile Husiler arasında savaş

Yemen'de İran uçağı kriziyle tırmanan gerilim, karşılıklı savaş hazırlıklarıyla yeni bir evreye girdi. Hükümet askeri müdahale mesajı verirk..
Memleket izninde cinnet getiren uzman çavuş dehşet saçtı! Kayınbiraderlerini sokak ortasında kurşun yağmuruna tutup arabayla ezdi!
Yerel

Memleket izninde cinnet getiren uzman çavuş dehşet saçtı! Kayınbiraderlerini sokak ortasında kurşun yağmuruna tutup arabayla ezdi!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde görevli olan ve memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesine izinli olarak gelen Jandarma Uzman Çavuş İ.K., soka..
Final öncesi Arjantinli futbolcular ölümden döndü
Spor

Final öncesi Arjantinli futbolcular ölümden döndü

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki fırtına, Dünya Kupası'nda finale hazırlanan İspanya ve Arjantin'in antrenman yapmasına e..
Siyonist sürüsü komşu ülkeye girdi
Dünya

Siyonist sürüsü komşu ülkeye girdi

İsrail ordusuna ait 6 askeri araçtan oluşan bir birliğin, Suriye’nin güneybatısındaki Kuneytra iline girdiği bildirildi. Askeri araçlara ins..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23