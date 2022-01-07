Dolar fiyatı anlık ne kadar? Dolar bugün ne kadar? 7 Ocak dolar kuru güncel euro, sterlin fiyatı

Dolar bugün ne kadar? Kur korumalı TL mevduat hesabının devreye girmesiyle birlikte büyük bir düşüşüş yaşayan dolar kuru, anlık olarak ne kadar olduğu yatırımcı tarafından sorgulanıyor. Kur korumalı TL mevduat sayesinde dolar kuru bir hayli aşağıya çekilirken, dolar kuru fiyatı yeniden yükselir mi? Dolar ne zaman yükselir, FED kararı sonrası dolar ne olur? soruları da araştırılıyor. Güncel dolar fiyatı FED tarafından açıklanacak olan faiz ve varlık artırımı ya da azaltınına yönelik açıklamaları sonrası ne olacağı büyük bir merak konusu. Peki dolar bugün ne kadar? Canlı dolar kuru fiyatı ne kadar? Güncel dolar ne kadar? Dolar kaç TL bugün? İşte 7 Ocak 2022 Cuma anlık dolar fiyatı.