* Bütçe açığı nasıl? * cari (döviz açığı) büyük mü? * Merkez Bankası'nın döviz rezervi yeterli mi? * Döviz fiyatında istikrar var mı? * Ülkeyi yönetenler büyümede iddialı mı? Fitch bütün bu soruların cevaplarını gayet iyi öğrendiği ve kabul ettiği için not arttırdı. Şimdi onu diğerleri izleyecek. Zira her kuruluşun kendisine ait üyeleri var. Ve onlar dünyada yatırım yapılacak ülke arıyor. Bu not artışı, işleri kötüye giden Avrupa ülkelerinden Türkiye’nin ayrıştığının işaretidir.