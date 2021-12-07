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Ekonomi
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Dolar bugün kaç TL? Dolar anlık ne kadar? Euro kaç para? 7 Aralık 2021 güncel dolar euro fiyatı

2021-12-07 09:53:49
Dolar bugün kaç TL? Dolar anlık ne kadar? Euro kaç para? 7 Aralık 2021 güncel dolar euro fiyatı

7 Aralık dolar fiyatları anlık olarak takip edilirken “Dolar bugün kaç TL? Yükseliş devam edecek mi, düşecek mi? Dolar almalı mı satmalı mı?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın döviz kurlarının düşüşe geçeceğine ilişin yaptığı açıklamalar sonrası dolara yatırım yapan ya da dolar almak isteyenler dolar almaları konusunda durup bir kez daha düşünmekte. Dolar kuru fiyatları için gözler bir kez daha Merkez Bankası aralık ayı toplantısında. Peki dolar ne kadar? Dolar kuru bugün ne kadar? Dolar anlık ne kadar? Euro kaç para? Serbest piyasada dolar, euro, sterlin, riyal ne kadar? İşte 7 Aralık 2021 Salı dolar, euro fiyatları.

#1
Foto - Dolar 13,96 TL’ye yükselerek tarihi zirve çıkmasından sonra Merkez Bankası hareketi geçerek 7 yıl sonra piyasaya döviz satım yolu ile müdahale etti. Merkez Bankası’nın müdahalesine hafif bir tepkiye karşılık veren dolar kuru Cuma günü yeniden 13,90 seviyesine yaklaşınca Merkez Bankası ikinci kez müdahalede bulundu. Merkez Bankası’nın müdahalesi sonrası dolar fiyatları az da olsa hareketlenmeyi sürdürdü. Peki dolar ne kadar? Anlık dolar kuru ne kadar? Dolar son durum ne? Dolar düşecek mi? Dolar kuru güncel ne kadar? Peki dolar kuru düşecek mi? İşte detaylar…

Dolar 13,96 TL’ye yükselerek tarihi zirve çıkmasından sonra Merkez Bankası hareketi geçerek 7 yıl sonra piyasaya döviz satım yolu ile müdahale etti. Merkez Bankası’nın müdahalesine hafif bir tepkiye karşılık veren dolar kuru Cuma günü yeniden 13,90 seviyesine yaklaşınca Merkez Bankası ikinci kez müdahalede bulundu. Merkez Bankası’nın müdahalesi sonrası dolar fiyatları az da olsa hareketlenmeyi sürdürdü. Peki dolar ne kadar? Anlık dolar kuru ne kadar? Dolar son durum ne? Dolar düşecek mi? Dolar kuru güncel ne kadar? Peki dolar kuru düşecek mi? İşte detaylar…

#2
Foto - Dolar ne kadar? Dolar alış fiyatı 13,6816 TL, Dolar satış fiyatı 13,6941 TL,

Dolar ne kadar? Dolar alış fiyatı 13,6816 TL, Dolar satış fiyatı 13,6941 TL,

#3
Foto - Euro ne kadar?  Euro alış fiyatı 15,4562 TL, Euro satış fiyatı 15,4869 TL

Euro ne kadar?  Euro alış fiyatı 15,4562 TL, Euro satış fiyatı 15,4869 TL

#4
Foto - Sterlin ne kadar? Sterlin alış fiyatı 18,1732 TL, Sterlin satış fiyatı 18,2082 TL,

Sterlin ne kadar? Sterlin alış fiyatı 18,1732 TL, Sterlin satış fiyatı 18,2082 TL,

#5
Foto - Riyal ne kadar? Riyal alış fiyatı 3,6472 TL Riyal satış fiyatı 3,6655 TL. Peki dolar düşecek mi çıkacak mı?

Riyal ne kadar? Riyal alış fiyatı 3,6472 TL Riyal satış fiyatı 3,6655 TL. Peki dolar düşecek mi çıkacak mı?

#6
Foto - Geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, bazı banka yetkililerinin, enflasyonun yüksek seyretmeye devam etmesi halinde varlık alımlarının azaltılmasını hızlandırmaya ve faiz oranlarını beklenenden daha erken yükseltmeye hazır olunması gerektiğini savunduğuna işaret etti. Dolar endeksi geçen hafta 96,9 ile Temmuz 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından haftayı 96,1'den tamamlarken, haftanın ikinci gününde 96,2 seviyelerinden işlem görüyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise geçen hafta yüzde 1,67'yi test etmesine karşın yeni varyanta ilişkin endişelerle 1,45 seviyesinde bulunuyor.

Geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, bazı banka yetkililerinin, enflasyonun yüksek seyretmeye devam etmesi halinde varlık alımlarının azaltılmasını hızlandırmaya ve faiz oranlarını beklenenden daha erken yükseltmeye hazır olunması gerektiğini savunduğuna işaret etti. Dolar endeksi geçen hafta 96,9 ile Temmuz 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından haftayı 96,1'den tamamlarken, haftanın ikinci gününde 96,2 seviyelerinden işlem görüyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise geçen hafta yüzde 1,67'yi test etmesine karşın yeni varyanta ilişkin endişelerle 1,45 seviyesinde bulunuyor.

#7
Foto - Piyasalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve Kasım'da çekirdek TÜFE'nin kısmi gerileme göstermesi nedeniyle Merkez Bankasının 16 Aralık'ta yapılacak yılın son PPK toplantısında da faiz indirmesini bekliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “TCMB’nin faiz kararı TL’deki değer kayıplarının biraz daha rahat nefes almasını sağlayacak. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun faiz indirimi için ‘sınırlı bir alan var’ sözünü yakından takip edeceğiz. Bir de bu kadar yüksek kura rağmen ‘faiz kararı devam ettirilecek mi?’ sorularının cevabını bekliyoruz. Şu andaki duruma bakıldığında yükselişler biraz sınırlı ve yerini düşüşlere bırakmış gibi görünüyor” dedi.

Piyasalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve Kasım'da çekirdek TÜFE'nin kısmi gerileme göstermesi nedeniyle Merkez Bankasının 16 Aralık'ta yapılacak yılın son PPK toplantısında da faiz indirmesini bekliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “TCMB’nin faiz kararı TL’deki değer kayıplarının biraz daha rahat nefes almasını sağlayacak. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun faiz indirimi için ‘sınırlı bir alan var’ sözünü yakından takip edeceğiz. Bir de bu kadar yüksek kura rağmen ‘faiz kararı devam ettirilecek mi?’ sorularının cevabını bekliyoruz. Şu andaki duruma bakıldığında yükselişler biraz sınırlı ve yerini düşüşlere bırakmış gibi görünüyor” dedi.

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