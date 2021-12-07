Dolar bugün kaç TL? Dolar anlık ne kadar? Euro kaç para? 7 Aralık 2021 güncel dolar euro fiyatı

7 Aralık dolar fiyatları anlık olarak takip edilirken “Dolar bugün kaç TL? Yükseliş devam edecek mi, düşecek mi? Dolar almalı mı satmalı mı?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın döviz kurlarının düşüşe geçeceğine ilişin yaptığı açıklamalar sonrası dolara yatırım yapan ya da dolar almak isteyenler dolar almaları konusunda durup bir kez daha düşünmekte. Dolar kuru fiyatları için gözler bir kez daha Merkez Bankası aralık ayı toplantısında. Peki dolar ne kadar? Dolar kuru bugün ne kadar? Dolar anlık ne kadar? Euro kaç para? Serbest piyasada dolar, euro, sterlin, riyal ne kadar? İşte 7 Aralık 2021 Salı dolar, euro fiyatları.