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Doktorun sır dolu ölümü! Bakın nasıl bulundu

2022-06-03 00:07:38
Doktorun sır dolu ölümü! Bakın nasıl bulundu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde doktor Hüseyin Yıldız sır dolu bir şekilde hayatını kaybetti.

#1
Foto - Olay, Cemal Caymaz Mahallesi Yıldız Sokak’ta meydana geldi. Özel bir hastanede doktorluk yapan Hüseyin Sezgin (46), akşam saatlerinde evinden çıkıp ablasına veda mesajı ile konum attı.

Olay, Cemal Caymaz Mahallesi Yıldız Sokak’ta meydana geldi. Özel bir hastanede doktorluk yapan Hüseyin Sezgin (46), akşam saatlerinde evinden çıkıp ablasına veda mesajı ile konum attı.

#2
Foto - Sezgin’in kendisine zarar vereceğini düşünen ablası durumu polis ekiplerine bildirdi. Konuma giden polis ekipleri evli ve iki çocuk sahibi Sezgin’i kabloyla ağaca asılı halde buldu.

Sezgin’in kendisine zarar vereceğini düşünen ablası durumu polis ekiplerine bildirdi. Konuma giden polis ekipleri evli ve iki çocuk sahibi Sezgin’i kabloyla ağaca asılı halde buldu.

#3
Foto - İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde doktorun hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sezgin’in cenazesi Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Psikolojik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen doktorun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde doktorun hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sezgin’in cenazesi Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Psikolojik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen doktorun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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