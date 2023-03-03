Doktorları bile şaşkın! Gerçek hastanede ortaya çıktı

Dr. Barın, muayene ettiği hastanın adeta karnının bir gebe gibi büyüklükte olduğunu ifade ederek, "Nefes alamıyor, zor yürüyordu. Gerekli testleri, tahlilleri yaptıktan sonra bunun dev bir miyom olduğuna karar verdik. Ameliyatla yaklaşık 40 santimetre boyunda 5 kilo ağırlığında adeta böyle tabiri caizse dikey mimari gibi büyümüş çam ağacı şeklinde yüzlerce miyomdan oluşan bir kitleyi başarılı bir şekilde çıkardık. Şu anda hastamız gayet iyi. Karnı rahatladı, hafifledi. Nefes alması kolaylaştı takip ve tedavisine devam ediyoruz. Miyomu patolojiye gönderdik. Büyük ihtimalle iyi huylu olduğunu düşünüyorum. Bu tür olgular görüyorduk ama bu gördüğümüz çok daha ilginç bir yapıdaydı. Bu şekilde bir şeyi açıkçası görmemiştik" dedi