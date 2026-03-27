Doktor isim tek tek açıkladı: Hareketsiz kalırsanız çalıştığınız yerde...
Doktor isim tek tek açıkladı: Hareketsiz kalırsanız çalıştığınız yerde...

Alanında uzman doktor, işyerinde hareketsiz kalınca hangi hastalıkların kapıyı çaldığını tek tek açıkladı.

#1
Foto - Doktor isim tek tek açıkladı: Hareketsiz kalırsanız çalıştığınız yerde...

Diyabetin belirtilerine dikkat çeken Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Tutal, "Susuzluk, çok su içme ve sık idrara çıkma, kilo kaybı, tekrarlayan enfeksiyonlar, el ve ayaklarda uyuşma ve daha ciddi vakalarda ise koma diyabetin başlıca belirtileridir" dedi.

#2
Foto - Doktor isim tek tek açıkladı: Hareketsiz kalırsanız çalıştığınız yerde...

Hareketsizlik, yüksek kalorili besinlerin tüketimi, şekerli ve früktoz içeren sıvı gıdaların fazla alınması nedeniyle obezite ve buna paralel olarak da diyabetin görülme oranının hızla artığını söyleyen Liv Hospital Samsun Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Tutal, diyabetin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de milyonlarca kişiyi etkilediğini belirterek dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirmede bulundu.

#3
Foto - Doktor isim tek tek açıkladı: Hareketsiz kalırsanız çalıştığınız yerde...

Susuzluk, çok su içme ve sık idrara çıkma, kilo kaybı, tekrarlayan enfeksiyonlar, el ve ayaklarda uyuşma ve daha ciddi vakalarda komanın diyabetin başlıca belirtileri olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Esra Tutal, "Şeker hastalığı, ömür boyu süren kronik bir hastalıktır. Tedavi ile kan şekeri normal sınırlarına çekilebilir. Kan şekerinin normal sınırlarda olması kişiyi, şekerin olumsuz sonuçlarından korur. Şeker düşürücü ilaçlar zamanında ve düzenli olarak kullanılmalıdır" diye konuştu.

#4
Foto - Doktor isim tek tek açıkladı: Hareketsiz kalırsanız çalıştığınız yerde...

Diyabetin koroner arter hastalığını ve inme riskini 2-4 kat arttırdığını da belirten Uzm. Dr. Tutal, "Diyabet zamanla kalp, damarlar, göz, böbrek ve sinirlerde yapısal değişikliklere yol açabilir.

#5
Foto - Doktor isim tek tek açıkladı: Hareketsiz kalırsanız çalıştığınız yerde...

Kronik böbrek yetersizliğinin de en önemli sebeplerindendir" şeklinde konuştu.

#6
Foto - Doktor isim tek tek açıkladı: Hareketsiz kalırsanız çalıştığınız yerde...

Uzm. Dr. Esra Tutal, fazla kiloların şeker hastalığına davetiye çıkardığını ifade ederek şunları önerdi: "İş yerinde uzun saatler boyunca hareketsiz kalmayın. Özellikle ofis ortamında saatlerce oturarak çalışmak diyabet riskini artırır. Fiziksel olarak aktif olmaya dikkat edin, düzenli olarak haftanın en az 5 günü, en az 30 dakika yürüyüş yapmaya özen gösterin.

#7
Foto - Doktor isim tek tek açıkladı: Hareketsiz kalırsanız çalıştığınız yerde...

Az yağlı, düşük kalorili, lifli gıdalar tercih edin. Meyve sebze ve tam tahıllı besinleri sık tüketin."

Yerlikaya'dan uzun süre sonra zehir zemberek açıklama
Gündem

Yerlikaya'dan uzun süre sonra zehir zemberek açıklama

Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a imarda yeşil alan olan bir bölgeyi bir kişi için ticari alan olarak göstermes..
Rüşvet operasyonunda gözaltına alınmıştı... CHP'li Uşak Belediye Başkanı 21 yaşındaki personelle otelde basıldı!
Siyaset

Rüşvet operasyonunda gözaltına alınmıştı... CHP'li Uşak Belediye Başkanı 21 yaşındaki personelle otelde basıldı!

Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen büyük yolsuzluk soruşturmasında şok detaylar ortaya çıktı. Rüşvet ve ihaleye fesat iddialarıyla hakkınd..
Trump, İran'ın verdiği "çok büyük" hediyeyi açıkladı
Dünya

Trump, İran'ın verdiği "çok büyük" hediyeyi açıkladı

Haydut Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı Donald Trump, İran'ın verdiği "çok büyük" hediyeyi açıkladı.

İran'dan etkileyici animasyon! Dikkat çeken not
Dünya

İran'dan etkileyici animasyon! Dikkat çeken not

İran tarafından yayımlanan animasyonda Donald Trump ve Binyamin Netanyahu hedef alınırken, “Yakında onları bekleyen bir kaderle karşılaşacak..
Sağlık Bakanı itiraf etti! 'DTP aşıları çocukları öldürdü'
Dünya

Sağlık Bakanı itiraf etti! 'DTP aşıları çocukları öldürdü'

ABD Sağlık Bakanı Kennedy Jr, DTP aşılarının (Difteri Tetanoz Boğmaca) Afrika'da özellikle kız çocuklarını öldürdüğünü açıkladı. ..
Yasal masraflar için gönderilen para tartışma çıkardı! Maduro’nun ikinci duruşması görüldü
Dünya

Yasal masraflar için gönderilen para tartışma çıkardı! Maduro’nun ikinci duruşması görüldü

ABD’nin 3 Ocak’ta Venezuela’da askeri müdahaleyle alıkoyduğu Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores, New York’ta 2.kez hakim karşısına çıktı. D..
