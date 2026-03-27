Gölge düşüren tek bir şey... Patlıcanın acısını saniyeler içinde alan yöntem...
Eşsiz patlıcan yemekleri için o ince ayrıntı artık tarihe karışacak...
Patlıcan yemeklerinin o eşsiz lezzetine gölge düşüren tek bir şey var: Acı su ve o buruk tat. Yıllardır annelerimizden gördüğümüz "tuzlu suda bekletme" yöntemi ise hem zaman alıyor hem de patlıcanların fazla su çekmesine neden olabiliyor. Ancak artık saatlerce beklemeye son! Mutfak sırları dünyasında bomba etkisi yapan, patlıcanın acısını saniyeler içinde adeta bir mıknatıs gibi çeken o yöntem "tuzlu su devrini" tamamen kapatıyor.
Patlıcanın o meşhur acı tadından kurtulmak için saatlerce tuzlu suda mı bekletiyorsunuz? Artık o yöntem tarihe karışıyor! Mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak 'unlu su' mucizesiyle tanışın. Saniyeler içinde patlıcanın acısını alan, rengini bembeyaz yapan ve kızartırken tek bir damla fazla yağ çekmesini engelleyen bu yöntemi denemeden patlıcan yemeği yapmayın. İşte usta şeflerin gizli silahı ve patlıcanı lokum gibi yapan o pratik formül...
Patlıcanın acılığını saniyeler içinde alan ve kızartırken asla yağ çekmemesini sağlayan yöntem aslında çok basit: Un ve Limon karışımı.
Tuzlu suda bekletip patlıcanları sünger gibi suyla doldurmak yerine şu adımları izleyin: Doğrayın: Patlıcanları dilediğiniz formda (küp veya şerit) doğrayın. Karışımı Hazırlayın: Geniş bir kabın içine soğuk su doldurun. İçine bir yemek kaşığı un ve yarım limonun suyunu ekleyip iyice çırpın.
Daldırın ve Çıkarın: Patlıcanları bu unlu ve limonlu suyun içine atın. Sadece birkaç kez alt üst etmeniz yeterli. Un, patlıcanın gözeneklerini kapatarak acı suyun dışarı çıkmasını sağlar; limon ise kararmayı önleyerek rengini bembeyaz tutar.
Yağ Çekmez: Unlu su, patlıcanın yüzeyinde ince, görünmez bir tabaka oluşturur. Bu sayede kızartırken yağı içine çekmez, dışı çıtır içi yumuşak kalır.
Zaman Kazandırır: Tuzlu suda 20-30 dakika bekletme devri biter; bu işlem sadece saniyeler sürer.
Daha Lezzetli: Patlıcan su çekmediği için kendi öz lezzetini ve dokusunu korur.
