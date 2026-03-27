Bolu'da saldırıp Bursa'da yakayı ele verdiler Otomobil devine savunma sanayi uyarısı! Bu yaptığınız her şeye aykırı Tarife bakın, lezzetiyle damakta iz bırakıyor! Ağızda dağılan kurabiye tarifi nasıl yapılır? Orkun Beşiktaş'a gelmeden önce milli takımın vazgeçilmeziydi peki şimdi?!? Tayland’da akaryakıt krizi! İstasyonlarda dev kuyruklar oluştu Zorlu kulvarda kürekler milli takım için çekildi Gölge düşüren tek bir şey... Patlıcanın acısını saniyeler içinde alan yöntem... Türkiye'nin ünlü balıkçısının konkordato talebi reddedildi! İflas ettiler Dikkat çeken değişim: Çocuklarda Erken Ekran Bağımlılığı alarm veriyor! Tüm ebeveynleri ilgilendiriyor
Yeniakit Publisher
Gölge düşüren tek bir şey... Patlıcanın acısını saniyeler içinde alan yöntem...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Gölge düşüren tek bir şey... Patlıcanın acısını saniyeler içinde alan yöntem...

Eşsiz patlıcan yemekleri için o ince ayrıntı artık tarihe karışacak...

Patlıcan yemeklerinin o eşsiz lezzetine gölge düşüren tek bir şey var: Acı su ve o buruk tat. Yıllardır annelerimizden gördüğümüz "tuzlu suda bekletme" yöntemi ise hem zaman alıyor hem de patlıcanların fazla su çekmesine neden olabiliyor. Ancak artık saatlerce beklemeye son! Mutfak sırları dünyasında bomba etkisi yapan, patlıcanın acısını saniyeler içinde adeta bir mıknatıs gibi çeken o yöntem "tuzlu su devrini" tamamen kapatıyor.

Patlıcanın o meşhur acı tadından kurtulmak için saatlerce tuzlu suda mı bekletiyorsunuz? Artık o yöntem tarihe karışıyor! Mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak 'unlu su' mucizesiyle tanışın. Saniyeler içinde patlıcanın acısını alan, rengini bembeyaz yapan ve kızartırken tek bir damla fazla yağ çekmesini engelleyen bu yöntemi denemeden patlıcan yemeği yapmayın. İşte usta şeflerin gizli silahı ve patlıcanı lokum gibi yapan o pratik formül...

Patlıcanın acılığını saniyeler içinde alan ve kızartırken asla yağ çekmemesini sağlayan yöntem aslında çok basit: Un ve Limon karışımı.

Tuzlu suda bekletip patlıcanları sünger gibi suyla doldurmak yerine şu adımları izleyin: Doğrayın: Patlıcanları dilediğiniz formda (küp veya şerit) doğrayın. Karışımı Hazırlayın: Geniş bir kabın içine soğuk su doldurun. İçine bir yemek kaşığı un ve yarım limonun suyunu ekleyip iyice çırpın.

Daldırın ve Çıkarın: Patlıcanları bu unlu ve limonlu suyun içine atın. Sadece birkaç kez alt üst etmeniz yeterli. Un, patlıcanın gözeneklerini kapatarak acı suyun dışarı çıkmasını sağlar; limon ise kararmayı önleyerek rengini bembeyaz tutar.

Yağ Çekmez: Unlu su, patlıcanın yüzeyinde ince, görünmez bir tabaka oluşturur. Bu sayede kızartırken yağı içine çekmez, dışı çıtır içi yumuşak kalır.

Zaman Kazandırır: Tuzlu suda 20-30 dakika bekletme devri biter; bu işlem sadece saniyeler sürer.

Daha Lezzetli: Patlıcan su çekmediği için kendi öz lezzetini ve dokusunu korur.

Erdoğan'ın İran sözleri ayakta alkışlandı
Gündem

Erdoğan'ın İran sözleri ayakta alkışlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Nerede olursa olsun acımasızca öldürülenler bizim kardeşlerimizdir. Son nefeslerini okul sıralarında ..
CHP’li Yalım çocuğu yaşındaki personelle basılmıştı… Bomba iddia yine gündeme geldi! ‘Özgür Özel, Yalım’ın otelinde sabaha kadar…’
Gündem

CHP’li Yalım çocuğu yaşındaki personelle basılmıştı… Bomba iddia yine gündeme geldi! ‘Özgür Özel, Yalım’ın otelinde sabaha kadar…’

CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Otel odasında mali şube baskın yaparken, Yalım’ın 21..
Sağlık Bakanı itiraf etti! 'DTP aşıları çocukları öldürdü'
Dünya

Sağlık Bakanı itiraf etti! 'DTP aşıları çocukları öldürdü'

ABD Sağlık Bakanı Kennedy Jr, DTP aşılarının (Difteri Tetanoz Boğmaca) Afrika'da özellikle kız çocuklarını öldürdüğünü açıkladı. ..
Türkiye’de uydu interneti dönemi başlıyor: Starlink ve Kuiper için kritik görüşmeler
Gündem

Türkiye’de uydu interneti dönemi başlıyor: Starlink ve Kuiper için kritik görüşmeler

SpaceX’in Starlink’i ve Amazon’un Kuiper projesi için Türkiye’de düğmeye basıldı. Yetkililer, regülasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ..
Park halindeki Tesla çıldırdı: Otoparkı savaş alanına çevirdi
Gündem

Park halindeki Tesla çıldırdı: Otoparkı savaş alanına çevirdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartmanın park alanında durduk yerde kontrolden çıkan Tesla marka elektrikli otomobil, otoparkı savaş alanı..
İmamoğlu davasında şoke eden savunma! "Yüzde 10 alacağız" mesajına "dalga geçiyorduk" dedi!
Gündem

İmamoğlu davasında şoke eden savunma! "Yüzde 10 alacağız" mesajına "dalga geçiyorduk" dedi!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimini sarsan "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında, kirli pazarlıklar bir bir ..
