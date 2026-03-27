Zorlu kulvarda kürekler milli takım için çekildi
Yeşilay Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 1. ayağı ve milli takım seçmeleri Tunceli'de başladı. Türkiye'nin en uzun rafting parkuruna sahip Munzur'da yüzlerce sporcu kıyasıya mücadeleye çıktı.

Yeşilay Türkiye Rafting Şampiyonası 1. Ayak ve Milli Takım Seçme Yarışları Tunceli'de başladı. Munzur Vadisi'nde gerçekleştirilen organizasyona 10 ilden 18 kulüp ve 49 takım katılırken, yaklaşık 300 sporcu parkurda yarışmaya başladı.

Türkiye'nin en uzun rafting parkurlarından birine sahip olan Munzur Nehri, bu yıl da şampiyonanın ilk ayağına ev sahipliği yapıyor.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, "Ülkemizin en güzel doğa alanlarından birindeyiz, Munzur'un kenarındayız, Munzur Vadisi'nde Munzur Nehrimizin yanındayız. Geçen sene Türkiye Rafting Şampiyonası'nı burada tamamlamıştık.

Bu sene de yine bu şampiyonanın ilk ayağı ve milli takım seçmelerinin startını bugün verdik ve evlatlarımız yarışmaya başladı.

10 vilayetimizden 18 kulüp ve 49 takımla beraber yaklaşık 300 tane gencimiz, sporcumuz şu anda yarışmaya başladı.

Çok güzel bir ortam var, hava çok güzel, alan çok güzel. Munzur'un tercih edilmesinde önemli bir neden var. Ülkemizin en önemli, en uzun rafting parkuru 36 kilometreyle şehrimizde yer alıyor.

Ayrıca kapasitesiyle dünyanın en uzun ikinci parkuru olarak geçiyor. Hem ortam hem alan hem de doğa güzel. Sporcularımız güzel. Kazasız belasız güzel bir yarış olmasını temenni ediyoruz" dedi.

