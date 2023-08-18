2023-08-18 11:50:45 Doktor, hemşire, öğretmenlere yeni haklar: Toplu Sözleşme sürecindeki detaylar dikkat çekti
Milyonlarca memuru ilgilendiren Toplu Sözleşme sürecinde dün 3. toplantı yapıldı. Hükümet yeni tekliflerini sundu. Memur tarafı teklifi yetersiz bulurken açıklamada yer alan detaylar dikkat çekti. Buna göre memura TOKİ'den ev almada öncelik yolu açılıyor. Sosyal haklarda yapılacak iyileştirmeler de teklifte. İşte gündeme oturan maddelerde öğretmen, hemşire, doktor ve diğer devlet memurlarına sağlanacak haklar...