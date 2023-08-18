Doktor, hemşire, öğretmenlere yeni haklar: Toplu Sözleşme sürecindeki detaylar dikkat çekti

TOKİ'DE MEMURA ÖNCELİK Memurlara yeni kazanımlar getirmesi beklenen maddeler arasında en dikkat çekici olanı TOKİ önceliği oldu. Türkiye'nin dört bir yanında konut yapan TOKİ kuralarına en başta öncelikli gruplar katılıyor. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimler ilk öncelikli grup oluyor. Ardından engelliler ve emekli vatandaşlar için kura çekiliyor.