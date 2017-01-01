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Doğu Türkistan için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor

  • Yaklaşık 4 yıl önce Türkiye'ye gelen ve ailesinin büyük çoğunluğu Çin'de hapishanelerde tutulduğunu iddia eden Doğu Türkistanlı Erşidin Erkin, halkının sesini duyurabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüdüğünü söyledi.

  • İstanbul Güngören'den 1 Aralık tarihinde yola çıkan Erşidin Erkin (34), Kocaeli'nin Körfez ilçesine ulaştı. 2014 yılında Türkiye'de yaşayan annesinin ölmesini sebep göstererek ağabeyi ile birlikte Çin hükümetinden pasaport alan ve Türkiye'ye gelen Erşidin Erkin, Urumçi'de yaşadığı dönemde büyük zulüm yaşadığını belirtti. Pakistan'da 6 yıl hafızlık eğitimi aldığını ve ülkesine döndüğünde Çin hükümeti tarafından bu sebeple hapse atıldığını iddia eden Erşidin Erkin, 1 yıl sebepsiz yere hapiste kaldığını ve işkence gördüğünü ifade etti. Türkiye'ye geldikten sonra çeşitli işlerde çalıştığını belirten Erşidin Erkin, artık Çin zulmüne sessiz kalamadığı için halkının sesini duyurmak istediğini vurguladı.

  • Sabah erken saatlerde yeniden yola çıkan Erşidin Erkin, "1 Aralık'ta İstanbul'dan yürüyüşüm başladı. Türk dünyasının, Doğu Türkistan'ın, Uygur Türkleri'nin seslerini tüm Türkiye'deki tüm kardeşlerimize duyurmak için yürüyorum. Zulümde kalan 3 milyondan fazla kardeşimizin sesini duyurmak istiyorum. İstanbul'dan Ankara'ya yürüyorum. İnşallah Ankara'dan da başka şehirlere devam edeceğim. Ben yürüyebildiğim kadar yürüyeceğim. Belki seneler sürecek, belki de 4-5 ay. Nereye kadar gidebilirsem o kadar yürüyeceğim. Ankara'da amacım ilk önce Cumhurbaşkanımız ile görüşmek. Cumhurbaşkanımızdan bizim zulümde kalan Uygur Türkü kardeşlerimize destek olmasını isteyeceğim" dedi.

  • Erkin'e yürüyüşünde destek olacaklarını belirten Türk Ocakları Kocaeli Şube Başkanı Yücel Alpay Demir, "Turancı Hareket Platformu üyesi arkadaşlarımız sosyal medyadan görmüşler kardeşimizin yürüyüşünü. Bizi bilgilendirdiler. Biz de birlikte geldik. Amacımız kardeşimizin yürüyüşüne destek vermek. Türkiye'nin neresine giderse gitsin, yalnız yürümeyecek. Türk Ocakları da imza kampanyası ile Çin'in uyguladığı bu zulmü bütün dünyaya duyurmaya çalışıyor. Bir buradan herkese sesleniyoruz. Siyasi görüş ayrımı yapmadan, hem Müslüman hem soydaş Doğu Türkistan halkının sesi soluğu olalım. Çin bu zulmü durdursun" diye konuştu.

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