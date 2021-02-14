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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kar etkisini gösteriyor

2021-02-14 14:14:54
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kar etkisini gösteriyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 6 ilde, kar etkisini sürdürüyor. Meteoroloji tahminlerine göre Sakarya'da hafta sonu beklenen kar, gece saatlerinde başladı. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun seyreden, il ve ilçe merkezlerinde de etkili olan yağış nedeniyle her yer beyaza büründü. Yağışın sürekli ve hafif seyretmesi nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmıyor. Yağışın gün boyu ve hafta içi de etkili olması bekleniyor.

#1
Foto - Kocaeli Kocaeli'de kar nedeniyle trafik polisleri, Anadolu Otoyolu, kara yolları ve ana arterlerde tedbir aldı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Kentte yağış dolayısıyla yiyecek bulma sıkıntısı çeken sokak hayvanları için de 12 ilçede belirlenen alanlara mama bırakıldı.

Kocaeli Kocaeli'de kar nedeniyle trafik polisleri, Anadolu Otoyolu, kara yolları ve ana arterlerde tedbir aldı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Kentte yağış dolayısıyla yiyecek bulma sıkıntısı çeken sokak hayvanları için de 12 ilçede belirlenen alanlara mama bırakıldı.

#2
Foto - Zonguldak Zonguldak-İstanbul kara yolunda kar küreme çalışmaları devam ediyor. Güzergahta uzun araç geçişine izin vermeyen trafik ekipleri, sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Zonguldak Zonguldak-İstanbul kara yolunda kar küreme çalışmaları devam ediyor. Güzergahta uzun araç geçişine izin vermeyen trafik ekipleri, sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

#3
Foto - Bartın Bartın'da dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Ulus, Amasra, Kurucaşile ilçesi ile Kumluca, Kozcağız ve Hasankadı beldelerine bağlı yüksek kesimlerdeki köylerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Merkez ilçeye bağlı Arıt, Sıralı ve Aydınlar köylerinin yolu karla kaplandı.

Bartın Bartın'da dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Ulus, Amasra, Kurucaşile ilçesi ile Kumluca, Kozcağız ve Hasankadı beldelerine bağlı yüksek kesimlerdeki köylerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Merkez ilçeye bağlı Arıt, Sıralı ve Aydınlar köylerinin yolu karla kaplandı.

#4
Foto - Bolu ve Düzce Bolu ve Düzce'de de kar aralıklarla yağıyor.

Bolu ve Düzce Bolu ve Düzce'de de kar aralıklarla yağıyor.

#5
Foto - Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken, kent genelinde kar küreme, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışmaları yapılıyor. Trafik ekipleri sürücüleri, kar ve buzlanmaya karşı uyarıyor.

Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken, kent genelinde kar küreme, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışmaları yapılıyor. Trafik ekipleri sürücüleri, kar ve buzlanmaya karşı uyarıyor.

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