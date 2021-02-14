Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kar etkisini gösteriyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 6 ilde, kar etkisini sürdürüyor. Meteoroloji tahminlerine göre Sakarya'da hafta sonu beklenen kar, gece saatlerinde başladı. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun seyreden, il ve ilçe merkezlerinde de etkili olan yağış nedeniyle her yer beyaza büründü. Yağışın sürekli ve hafif seyretmesi nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmıyor. Yağışın gün boyu ve hafta içi de etkili olması bekleniyor.