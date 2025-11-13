Haber Merkezi Giriş Tarihi: Doğu Avrupa’dan Brüksel’e rest: ‘Ne göçmen alırız ne bedel öderiz’
Polonya ve Macaristan’ın öncülüğündeki doğu Avrupa ülkeleri, AB’nin göçmen kotası planına karşı yeni bir cephe açtı. Brüksel’in dayanışma çağrısına rest çeken hükümetler, ne göçmen almayı ne de bunun bedelini ödemeyi kabul ediyor. Polonya ve Macaristan'ın başını çektiği doğu Avrupa ülkeleri, sığınmacıların kotalara göre yeniden dağıtılmasını öngören plan konusunda AB'ye meydan okumaya hazır olduklarını açıkladı. Avrupa Komisyonu salı günü, İtalya, İspanya ve Yunanistan gibi sıcak nokta ülkelerin yükünü hafifletmek için yeni bir dağıtım planı açıkladı. Bu, bazı orta ve doğu Avrupa ülkelerinin yardım sunması gerekeceği anlamına geliyor. Polonya, Macaristan, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti kota sistemine katılmayacaklarını ve Komisyon'a itiraz etmeye hazır olduklarını açıkladılar.