Doğu Avrupa’dan Brüksel’e rest: ‘Ne göçmen alırız ne bedel öderiz’

ANO milletvekili Jaroslav Bzoch Euronews'e, "Partimiz, güvenliğimize doğrudan tehdit oluşturan göç anlaşmasına katılmamaktadır. Bunu reddediyoruz," dedi. AB ülkeleri göç kota sistemini reddedebilir mi? Teorik olarak, tüm AB üye ülkeleri programa katılmalı ve en fazla sayıda varışla karşı karşıya kalan üye ülkelere mali veya operasyonel dayanışma sunmalıdır. Yine de muafiyetler müzakere edilebilir. Komisyon'un değerlendirmesine göre, Çek Cumhuriyeti ve Polonya da "önemli bir göç durumuyla karşı karşıya" olarak sınıflandırıldıkları için dayanışma havuzundan muafiyet talep edebilecek altı ülke arasında yer alıyor. Euronews'e konuşan AB yetkilileri, Polonya'nın derhal muafiyet talebinde bulunacağını, Çek Cumhuriyeti'nin de kısa süre içinde muafiyet talebinde bulunacağını söyledi. Herhangi bir muafiyetin AB bakanları tarafından nitelikli çoğunlukla onaylanması gerekiyor. Bu da toplam AB nüfusunun en az yüzde 65'ini temsil eden 27 üye ülkeden 15'inin bunu desteklemesi gerektiği anlamına geliyor. Bir AB ülkesine muafiyet tanınması halinde, bu ülkenin yeniden yerleştirme ve mali katkı payı diğer ülkelere aktarılmayacak, bu da "göç baskısı altındaki" ülkelerin genel pakette daha az yardım alacağı anlamına geliyor. Bu durum, 27 ülkenin devlet başkanları tarafından temsil edilen AB Konseyi'nin ciddi tepkisine yol açabilir.