Doğu Anadolu'nun Bodrum'u: Sivrice

Sivrice ilçesi Elazığ il merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktadır. Elazığ - Diyarbakır yolu üzerinde bulunan ilçenin en önemli doğal güzelliği Hazar Gölüdür.
İlçenin tarihiyle ilgili olarak Selçuklu öncesine dayalı çok kesin bilgi ve belgeler yoktur. Öyle ki Hazar Gölü altındaki Batık Şehrin tarihi bile kesin olarak ortaya çıkarılamamıştır.
Sivrice, 1936 yılında ilçe olmuştur. Gözeli adında bir bucağı ve 49 köyü vardır.
Doğu Torosların bir parçasını teşkil eden Hazar baba ve Mastar dağları arasına sıkışmış olan Hazar Gölünün batı sahiline kurulmuş olan Sivrice ilçesi, doğudan Maden, batıdan Baskil, güneyden Pötürge, kuzeyden ise Elazığ ile çevrilidir.
Sivrice ilçesi; Bizans döneminde Müslüman Arapların hücumlarına maruz kalmış zaman zaman el değiştirmiştir. 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra Türk toprağı olmuştur.
Fetihten sonra bölgeye hakim olan çeşitli Türk beyliklerinin idaresinde kalan bu topraklar 1234 yılında Alaaddin Keykubat tarafından ele geçirilmiştir.
1243 Kösedağ Savaşından sonra da İlhanlıların kontrolüne giren bölge, Fetret Devrinde Dulkadir Oğulları Beyliğinin sınırları içerisinde kalmıştır.
1366'dan sonra Memlüklülerin eline geçen bu topraklar 1465'te Akkoyunlu hakimiyeti altına girmiştir.
1514 Çaldıran Zaferinden sonra Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır.
Sivrice ilçesinin en büyük varlığını teşkil eden Hazar Gölü, eşine ender rastlanan göllerden biridir.
Özellikle Elazığ ve çevre illerin eğlence, dinlenme ve tatil merkezi durumundadır.
Hazar gölü, turizmin yanı sıra balıkçılık için de elverişli olup, ilçeye ekonomik yönden büyük katkı sağlamaktadır.
Ayrıca Hazar Baba Dağında kayak yamaç paraşütü gibi etkinlikler de yapılabilmektedir.