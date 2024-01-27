Doğu Anadolu beyaza büründü

Ağrı'da da sabaha kadar devam eden kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kentte ağaçlar ve park halindeki araçlar karla kaplandı. Kentteki esnaf, iş yerlerinin önünde biriken karları küreklerle temizledi. Belediye, Karayolları 123. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki yollarda karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Eleşkirt ilçesinde de kar ve soğuk hava etkili oluyor. Diyadin ilçesinde belediye ekipleri, binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını kırmak için çalışma başlattı.