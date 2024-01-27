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Yaşam
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Doğu Anadolu beyaza büründü

2024-01-27 17:21:02
Doğu Anadolu beyaza büründü

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde aralıklarla yağan kar hayatı olumsuz etkiliyor.

#1
Foto - Doğu Anadolu beyaza büründü

Erzurum, dün akşam başlayan ve devam eden karla beyaza büründü. Kent merkezinde kar kalınlığı 21 santimetreye ulaştı, araçlar ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti. Yakutiye Medresesi ve parkların etrafı da beyaz örtüyle kaplandı, aç kalan sokak hayvanları yiyecek aradı. Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sorumluluk bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

#2
Foto - Doğu Anadolu beyaza büründü

Ağrı'da da sabaha kadar devam eden kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kentte ağaçlar ve park halindeki araçlar karla kaplandı. Kentteki esnaf, iş yerlerinin önünde biriken karları küreklerle temizledi. Belediye, Karayolları 123. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki yollarda karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Eleşkirt ilçesinde de kar ve soğuk hava etkili oluyor. Diyadin ilçesinde belediye ekipleri, binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını kırmak için çalışma başlattı.

#3
Foto - Doğu Anadolu beyaza büründü

Tunceli'de gece etkili olan sağanak, sabaha doğru yerini kara bıraktı. Yağışla kentteki meydanlar, parklar ve bahçeler beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Karayolları ve Tunceli Belediyesine bağlı ekipler, ana cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yaptı. Bazı çocuklar da aileleriyle karda oyunlar oynayarak eğlendi.

#4
Foto - Doğu Anadolu beyaza büründü

Kars'ta kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü. Kentte günlerdir etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran kar, hayatı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri, şehir merkezinde kar kalınlığının yaklaşık 25 santimetreye ulaşmasıyla hummalı çalışma başlattı. Kaldırım ve yollardaki karları küreyen ekipler, rampalarda da tuzlama çalışması yapıyor. Karla kaplanan ağaçlar ve tarihi yapılar, beyaz örtüyle güzel görüntü oluşturdu.

#5
Foto - Doğu Anadolu beyaza büründü

Sarıkamış ilçesinde de 3 gündür aralıklarla kar etkili oluyor. Yağışla, kar kalınlığı ilçe merkezinde 50, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 145 santimetreye ulaştı. Vatandaşlar ev ve işyerlerinin önünde biriken karları temizledi. Vatandaşlardan Cavit Üstündağ, "Eski kışları aratmayan kar yağdı, sabah evlerimizin önünde biriken karları temizledik." dedi. Belediye ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

#6
Foto - Doğu Anadolu beyaza büründü

Ardahan'da gece başlayan kar yağışı, sabaha kadar devam etti. Kar, kenti beyaz örtüyle kaplarken, ulaşımda ise aksamalara neden oluyor. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde kar temizliği yaptı.

#7
Foto - Doğu Anadolu beyaza büründü

Erzincan'da dün akşam etkisini göstermeye başlayan kar, kent genelinde etkili oldu. Cadde ve sokakların beyaz örtüyle kaplandığı şehirde, belediye ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı. Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmediye geçitlerinde de zaman zaman etkili olan kar nedeniyle ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

#8
Foto - Doğu Anadolu beyaza büründü

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