Doğu Akdeniz'in stratejik limanında konteyner kapasitesi artırılacak

Arısoy, şu an 1 milyon TEU olan konteyner kapasitesini iki ayrı faz halinde artırarak 3 milyon TEU'ya çıkarabilecek yatırım planları olduğuna değinerek, "Bu yatırımlardan önce, en iyi ve hızlı hizmetin verilmesini sağlayacak şekilde, son teknoloji ve limancılık gelişmeleriyle paralel olarak geliştirme yatırımları yapıyoruz. Transit ticaretin daha hızlı ve aksaksız yapılabilmesi için de bu ticaret trafiğinin gereklerine uygun olarak özel operasyon sahaları yaratıyoruz. Limanımızın yeşil liman sertifikası da çevreye ve sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemin bir nişanesidir." ifadelerini kullandı. "Amanos Tüneli'nin ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz" Bu yıl içinde ilk kazma vurulması planlanan Amanos Tüneli hakkında görüşlerini aktaran Arısoy, projenin bölgenin kalkınması açısından katkısının yüksek olabilmesi için Hassa ve Polateli organize sanayi yatırımlarının da hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Gaziantep'i baz alınarak yapılacak tünellerin limana ulaşımı yaklaşık 80 kilometre kısaltacağının altını çizen Arısoy, tünellerin zaman ve yakıt maliyetini azaltacağını vurguladı.