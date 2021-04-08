  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
3
Doğu Akdeniz'in stratejik limanında konteyner kapasitesi artırılacak

2021-04-08 13:31:18
Doğu Akdeniz'in stratejik limanında konteyner kapasitesi artırılacak

LimakPort İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği Genel Müdürü Gündüz Arısoy, AA muhabirine, İskenderun Körfezi'nin Doğu ve Güneydoğu'nun dünyaya açılan kapısı olduğunu söyledi. Bölgenin ticaretinin günden güne geliştiğini belirten Arısoy, körfezin Türkiye sanayisi için lokomotif görevi gördüğünü dile getirdi. Bölge limanlarının da bu yapıyı destekleyecek şekilde büyüdüğünün altını çizen Arısoy, "Günümüzde konteyner hacmini yönetecek kapasiteyi tek başına sağlayabilecek konumda olan limanımızın mevcut kapasitesini üç katına katlayacak olan yatırım planı hazır." dedi.

#1
Foto - Arısoy, şu an 1 milyon TEU olan konteyner kapasitesini iki ayrı faz halinde artırarak 3 milyon TEU'ya çıkarabilecek yatırım planları olduğuna değinerek,

Arısoy, şu an 1 milyon TEU olan konteyner kapasitesini iki ayrı faz halinde artırarak 3 milyon TEU'ya çıkarabilecek yatırım planları olduğuna değinerek, "Bu yatırımlardan önce, en iyi ve hızlı hizmetin verilmesini sağlayacak şekilde, son teknoloji ve limancılık gelişmeleriyle paralel olarak geliştirme yatırımları yapıyoruz. Transit ticaretin daha hızlı ve aksaksız yapılabilmesi için de bu ticaret trafiğinin gereklerine uygun olarak özel operasyon sahaları yaratıyoruz. Limanımızın yeşil liman sertifikası da çevreye ve sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemin bir nişanesidir." ifadelerini kullandı. "Amanos Tüneli'nin ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz" Bu yıl içinde ilk kazma vurulması planlanan Amanos Tüneli hakkında görüşlerini aktaran Arısoy, projenin bölgenin kalkınması açısından katkısının yüksek olabilmesi için Hassa ve Polateli organize sanayi yatırımlarının da hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Gaziantep'i baz alınarak yapılacak tünellerin limana ulaşımı yaklaşık 80 kilometre kısaltacağının altını çizen Arısoy, tünellerin zaman ve yakıt maliyetini azaltacağını vurguladı.

#2
Foto - Bunun aynı zamanda ticarette rekabet gücünü de artıracağını dile getiren Arısoy,

Bunun aynı zamanda ticarette rekabet gücünü de artıracağını dile getiren Arısoy, "Ayrıca ülkemize döviz girdisi ve istihdam sağlayan bir diğer trafik olan, transit ticaret için Amanos Tüneli'nin ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu. Geçen yıl limana 985 gemi yanaştı.

Erdoğan, 'Bu bildiriyi küçümseyen darbecinin ta kendisidir' demişti: Bir emekli amiral daha sahneye çıktı!
Gündem

Erdoğan, 'Bu bildiriyi küçümseyen darbecinin ta kendisidir' demişti: Bir emekli amiral daha sahneye çıktı!

Tele-1 yayınında konuşan emekli Tümamiral Semih Çetin, haddi aşan 104 amiral eskisinin darbe imalı bildirisini güzelledi.
Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım’dan teravih tepkisi: Bunu yaparsanız onarılmaz yaralar açarsınız!
Gündem

Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım’dan teravih tepkisi: Bunu yaparsanız onarılmaz yaralar açarsınız!

Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım, Diyanet İşleri’nin ‘teravih namazı evde kılınsın’ kararına tepki gösterdi. Yıldırım, “bir kesim..
15 Temmuz öncesi Said-i Nursi'nin 20 talebesi ortadan kaldırıldı! Tesadüf mü?
Gündem

15 Temmuz öncesi Said-i Nursi'nin 20 talebesi ortadan kaldırıldı! Tesadüf mü?

Akit TV'de Günün Yorumu programında gazeteci Muharrem Çoşkun, Yeni Asya Gazetesi'nin FETÖ'nün sözcülüğüne başlaması hakkında yaptığı açıklam..
Ülke çalkalanıyor: Yunanistan'da tecavüz skandalları patlak verdi
Dünya

Ülke çalkalanıyor: Yunanistan'da tecavüz skandalları patlak verdi

Yunanistan'da altın madalyalı yelkenci Sofia Bekatorou'nun üst düzey federasyon yetkilisi tarafından tacize uğradığını açıklamasının ardında..
Türkiye'ye geleceklerdi! ABD üslerini vurdular
Dünya

Türkiye'ye geleceklerdi! ABD üslerini vurdular

İlerleyen günlerde Türkiye'ye gelmesi beklenen Taliban güçlerinin Kabil hükümeti ile ABD ile arasında anlaşmazlığı devam ediyor. Taliban gü..
Boş kalan sahillerde inekler güneşin keyfini çıkardı
Yaşam

Boş kalan sahillerde inekler güneşin keyfini çıkardı

Koronavirüs salgını nedeniyle Muğla'nın Marmaris ilçesinde boş kalan sahili inekler doldurdu. Cep telefonu kamerasına yansıyan anlar gülümse..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay