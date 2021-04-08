2021-04-08 13:31:18 Doğu Akdeniz'in stratejik limanında konteyner kapasitesi artırılacak
LimakPort İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği Genel Müdürü Gündüz Arısoy, AA muhabirine, İskenderun Körfezi'nin Doğu ve Güneydoğu'nun dünyaya açılan kapısı olduğunu söyledi. Bölgenin ticaretinin günden güne geliştiğini belirten Arısoy, körfezin Türkiye sanayisi için lokomotif görevi gördüğünü dile getirdi. Bölge limanlarının da bu yapıyı destekleyecek şekilde büyüdüğünün altını çizen Arısoy, "Günümüzde konteyner hacmini yönetecek kapasiteyi tek başına sağlayabilecek konumda olan limanımızın mevcut kapasitesini üç katına katlayacak olan yatırım planı hazır." dedi.