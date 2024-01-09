Doğaseverleri bekleyen güzellik

Onlar 2024 yılı içinde bu projeler doğrultusunda parkurları turizme kazandıracaklar. En son aralık ayı içinde yamaç paraşütüyle ilgili bir proje hazırladık MARKA üzerinden. Burada da Yalova’da en az 4 tane parkur var. Bu parkurların bir şekilde zeminin yamaç paraşütü yapılmaya hazır hale getirilmesini önemsiyoruz. Ondan sonra tabi seyahat acenteleri üzerinden bunun turistlik amaçlı şekilde yamaç paraşütünün yapılmasını arzuluyoruz."