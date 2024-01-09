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Yaşam
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Doğaseverleri bekleyen güzellik

2024-01-09 17:08:53
Doğaseverleri bekleyen güzellik

Yalova Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin, kentte doğa turizminin ön plana çıkarılması için çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

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Foto - Doğaseverleri bekleyen güzellik

Yüzde 59’u ormanlarla kaplı olan Yalova’da doğa turizminin geliştirilmesi amacıyla projeler geliştirilmeye başladı.

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Foto - Doğaseverleri bekleyen güzellik

Hersek Lagünü, Ortaburun Göleti, Termal kaplıcaları, Delmece ve Karlık yaylaları gibi birçok doğa harikası yere sahip ilde yapılan çalışmaları anlatan Kültür ve Turizm İl Müdürü Karatekin, "Turizm bir nevi zincir. Birbirine geçen halkalardan oluşan bir zincir ve bu halkaların eksiksiz şekilde tamamlanması gerekiyor. Bu anlamda gerek kültürel gerek turistlik rotaları belirledikten sonra bunların tanınırlığını, erişebilirliğini olabildiğince gerek Yalova eksenli gerekse çevre illerdeki seyahat acentelerine bunun tanıtımını yapmaya çalıştık.

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Foto - Doğaseverleri bekleyen güzellik

Bunlarla ilgili eksikleri de tamamlamaya çalışıyoruz. Yalova aslında özellikle büyük şehirlerde nüfusun yoğun şekilde kentlerde, yapay mekanlarda yaşadığı bu yerlerde insanların doğayla tazelenme ihtiyaçlarını karşılamak için Yalova son derece uygun bir il. İnsanların doğayla tazelenme ihtiyaçlarını karşılamak için son derece uygun bir şehir" dedi.

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Foto - Doğaseverleri bekleyen güzellik

Marka konumlandırma stratejisiyle Yalova’nın doğasıyla anlatılması gerektiğine karar verildiğini belirten Karatekin, şöyle konuştu:

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Foto - Doğaseverleri bekleyen güzellik

"Bu yüzden de çok sayıda trekking parkuru, bisiklet parkurları, yamaç paraşütü, kamp, karavan turizmi, dağcılık, kaya tırmanma parkurları gibi çok sayıda doğada yapılabilecek aktivitelerin zeminlerini oluşturmaya çalışıyoruz. Orman İşletme ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’müze özellikle trekking parkurlarıyla ilgili fizibilite çalışmalarını yaptırdık. Bu projelerin sahaya uygulanması konusunda.

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Foto - Doğaseverleri bekleyen güzellik

Onlar 2024 yılı içinde bu projeler doğrultusunda parkurları turizme kazandıracaklar. En son aralık ayı içinde yamaç paraşütüyle ilgili bir proje hazırladık MARKA üzerinden. Burada da Yalova’da en az 4 tane parkur var. Bu parkurların bir şekilde zeminin yamaç paraşütü yapılmaya hazır hale getirilmesini önemsiyoruz. Ondan sonra tabi seyahat acenteleri üzerinden bunun turistlik amaçlı şekilde yamaç paraşütünün yapılmasını arzuluyoruz."

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Foto - Doğaseverleri bekleyen güzellik

Turizm sektörüyle ayda bir toplantı düzenlediklerini anlatan Karatekin, son toplantılarında kamp, karavan turizminin gündeme geldiğini belirterek, "Yalova’da uygun zemin var ama bu zeminin turizme hazır hale getirilmesi gerekiyor. Öncelikle sahanın buna uygun hale getirilmesi gerekiyor. Ondan sonra seyahat acentelerinin turlar yapmasını sağlamamız gerekiyor" dedi.

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