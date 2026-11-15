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Doğalgazda değişikliğe gidildi! Artık daha az ödenecek!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Doğalgazda değişikliğe gidildi! Artık daha az ödenecek!

Doğalgaz kademe sisteminde kasım ve aralık ayı limitleri artırıldı.Vatandaşın 100 metreküp kullanımda 900 TL daha az ödemesi sağlanacak.

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Foto - Doğalgazda değişikliğe gidildi! Artık daha az ödenecek!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), kademe limitlerini yeniden belirledi.

#2
Foto - Doğalgazda değişikliğe gidildi! Artık daha az ödenecek!

Ekim ayı tüketimlerini içeren faturaların bu ay gelmeye başlamasıyla kademe sınırına takılan konut sayısının beklenenin üzerinde olduğu görüldü.A Haber'de yer alan habere göre BOTAŞ, kademe limitlerini artırarak daha az sayıda hanenin destek dışında kalmasını hedefledi.

#3
Foto - Doğalgazda değişikliğe gidildi! Artık daha az ödenecek!

İstanbul'da kasım ayı için belirlenen limit 101,71 metreküpten 136,01 metreküpe çıkarıldı. Aralık ayındaki sınır ise 198,12 metreküpten 259,35 metreküpe yükseltildi.

#4
Foto - Doğalgazda değişikliğe gidildi! Artık daha az ödenecek!

Ankara'da kasım ayı için belirlenen limit 283,73 metreküp, Aralık ayındaki sınır 420 metreküp

#5
Foto - Doğalgazda değişikliğe gidildi! Artık daha az ödenecek!

#6
Foto - Doğalgazda değişikliğe gidildi! Artık daha az ödenecek!

İzmir'de kasım ayı için belirlenen limit 67,97 metreküp, Aralık ayındaki sınır 196,23 metreküp

#7
Foto - Doğalgazda değişikliğe gidildi! Artık daha az ödenecek!

Ardahan'da kasım ayı için belirlenen limit 520,45 metreküp, Aralık ayındaki sınır 732,29 metreküp

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Foto - Doğalgazda değişikliğe gidildi! Artık daha az ödenecek!

Diyarbakır'da kasım ayı için belirlenen limit 239,16 metreküp, Aralık ayındaki sınır 415,54 metreküp

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Foto - Doğalgazda değişikliğe gidildi! Artık daha az ödenecek!

Erzurum'da kasım ayı için belirlenen limit 507,05 metreküp,Aralık ayındaki sınır 696,94 metreküp

#10
Foto - Doğalgazda değişikliğe gidildi! Artık daha az ödenecek!

Kars'ta kasım ayı için belirlenen limit 499,66 metreküp,Aralık ayındaki sınır 682,06 metreküp

#11
Foto - Doğalgazda değişikliğe gidildi! Artık daha az ödenecek!

Van'da kasım ayı için belirlenen limit 360,50 metreküp,Aralık ayındaki sınır 514,50 metreküp

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