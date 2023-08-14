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Yaşam
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Doğal yaşamın umudu ekolojik köprüler

2023-08-14 21:42:53
Doğal yaşamın umudu ekolojik köprüler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Ülke genelinde inşa ettiğimiz ekolojik köprü sayısını artıracağız” dedi.

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Foto - Doğal yaşamın umudu ekolojik köprüler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Karayolu ve demiryolu olmak üzere toplam 8 adet “Ekolojik Köprü” inşa ettik. 3 Ekolojik Köprümüzün yapım çalışmaları da devam ediyor. Yeşil koridorlar, ekolojik köprülerde canlı hayatına can katıyor, yaban hayatına nefes aldırıyor” dedi. Yaban hayatının korunması ve ekolojik dengenin sağlanması amacıyla özellikle yaban hayvanlarının güvenli geçişlerini sağlamak üzere ekolojik geçiş yapılarının tasarlandığını belirten Bakan Uraloğlu, “Ekolojik köprüler, yaban hayvanlarının güvenli geçişini sağlayarak biyolojik çeşitliliği koruma konusunda büyük bir önem taşımaktadır. Ayrıca, bu projelerin çevre dostu yaklaşımla yeşil alanların tahribatının önüne geçilmekte ve trafik akışının düzenlenmesiyle emisyon azaltımına katkı da sağlamaktadır. Otoyolu projelerinde yapım çalışmaları başlamadan çevreye uyumlu bir şekilde tasarlanarak, ekolojik alt ve üst geçitler projelendiriliyor. Bu sayede yaban hayvanlarının geçişleri ve habitat koridorları da korunmuş oluyor” diye konuştu.

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Foto - Doğal yaşamın umudu ekolojik köprüler

BUGÜNE KADAR 8 EKOLOJİK KÖPRÜ İNŞA EDİLDİ Bakan Uraloğlu, bugüne kadar karayolu ve demiryolu olmak üzere toplamda 8 adet “Ekolojik Köprü” inşa ettiklerini ifade ederek, “Kuzey Marmara Otoyolu’nda 1, İstanbul-İzmir Otoyolu’nda 2, Malkara-Çanakkale Otoyolu’nda 1, Tarsus-Pozantı Otoyolu’nda 1 ve İzmir-Çeşme Otoyolu’nda 2 adet, Ankara-Eskişehir Hızlı Tren Hattı üzerinde ise bir adet “Ekolojik Köprü” bulunuyor” dedi.

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Foto - Doğal yaşamın umudu ekolojik köprüler

SAYILARI ARTIYOR “Ekolojik Köprü” sayılarının giderek arttığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Bu köprüler Kanada, ABD, Almanya, Singapur ve Avustralya gibi ülkelerde de oldukça yaygın. Bizim amacımız da bu dünyayı birlikte paylaştığımız yaban hayvanlarının da yaşamını koruyup, kollamak. Şu anda İzmir-Çeşme otoyolu üzerinde bir adet ve Halkalı-Eskişehir Hızlı Tren Projesi kapsamında ise 3 adet “Ekolojik Köprü” yapımı devam ediyor. Aydın-Denizli otoyolu üzerinde de yapımı planlanan köprü var. Ayrıca, Tarsus-Pozantı otoyolu projesinde, Türkiye'de ilk yaban hayatı köprüsü olan "Orman Ekosistem Köprüsü" inşa edildi” diye konuştu.

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