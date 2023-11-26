Doğal müshil tarifi ile kabızlığınız son bulsun: Sadece 1 kaşığı hemen iyileştiriyor! Herkes bunu yapmaya başladı

Bağırsağın tamamlanmamış boşaltılması sizi rahatsız edebilir, mide ağrısı ve şişkinlik hissi gibi çeşitli mide problemlerine neden olabilir. Bununla birlikte, bağırsak hareketlerinizde ki ve sindiriminizde ki yavaşlamanın sebebinin yeme alışkanlıklarınız olduğunu unutmamalısınız. Bağırsağınızı tam olarak boşaltılmadığın da, normal beslenmenize rağmen emilim gerçekleşmediği için ihtiyacınız olan temel besin maddelerinde vücudunuzda eksik olacaktır. Neden Kabız Oluruz? Bağırsaklar genellikle atık maddeyi ve toksik maddeleri biriktirir ve vücuttan atar. Bağırsaklar normal şekilde böyle çalışır. Bununla birlikte, sindirim bozulursa atık bağırsaklarda kalır ve birçok sağlık sorununa yol açar. Nitekim, sindirim sistemindeki kasların yanlış işleyişi bağırsağın boşaltılamamasının bir nedeni olabilir. Bu da kabızlığa neden olur. Ancak endişelenmenize gerek yok, çünkü doğal kürlerle bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Aslında, yılda iki kez tam bir bağırsak temizliği yapılması önerilir. Vücudunuzdaki atıkların ve toksinlerin oluşmasını önlemek ve farklı sağlık sorunlarını durdurmak için bunu yapmanız gerekir. Vücudumuzun toksin ve atıklarını atmaya yardımcı olan birçok ilaç ve müshil var. Bununla birlikte, bazı doğal besinler bu ilaçlardan çok daha etkilidir ve en önemli şey onlardan hiçbir yan etki bulunmamasıdır.