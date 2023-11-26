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Doğal müshil tarifi ile kabızlığınız son bulsun: Sadece 1 kaşığı hemen iyileştiriyor! Herkes bunu yapmaya başladı

2023-11-26 17:46:12
Doğal müshil tarifi ile kabızlığınız son bulsun: Sadece 1 kaşığı hemen iyileştiriyor! Herkes bunu yapmaya başladı

Kabızlık sorunu yaşıyorsanız evinizde hazırlayabileceğiniz bu doğal müshil tarifi ile rahatsızlığınıza çözüm bulabilirsiniz.

#1
Foto - Doğal müshil tarifi ile kabızlığınız son bulsun: Sadece 1 kaşığı hemen iyileştiriyor! Herkes bunu yapmaya başladı

Bağırsağın tamamlanmamış boşaltılması sizi rahatsız edebilir, mide ağrısı ve şişkinlik hissi gibi çeşitli mide problemlerine neden olabilir. Bununla birlikte, bağırsak hareketlerinizde ki ve sindiriminizde ki yavaşlamanın sebebinin yeme alışkanlıklarınız olduğunu unutmamalısınız. Bağırsağınızı tam olarak boşaltılmadığın da, normal beslenmenize rağmen emilim gerçekleşmediği için ihtiyacınız olan temel besin maddelerinde vücudunuzda eksik olacaktır. Neden Kabız Oluruz? Bağırsaklar genellikle atık maddeyi ve toksik maddeleri biriktirir ve vücuttan atar. Bağırsaklar normal şekilde böyle çalışır. Bununla birlikte, sindirim bozulursa atık bağırsaklarda kalır ve birçok sağlık sorununa yol açar. Nitekim, sindirim sistemindeki kasların yanlış işleyişi bağırsağın boşaltılamamasının bir nedeni olabilir. Bu da kabızlığa neden olur. Ancak endişelenmenize gerek yok, çünkü doğal kürlerle bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Aslında, yılda iki kez tam bir bağırsak temizliği yapılması önerilir. Vücudunuzdaki atıkların ve toksinlerin oluşmasını önlemek ve farklı sağlık sorunlarını durdurmak için bunu yapmanız gerekir. Vücudumuzun toksin ve atıklarını atmaya yardımcı olan birçok ilaç ve müshil var. Bununla birlikte, bazı doğal besinler bu ilaçlardan çok daha etkilidir ve en önemli şey onlardan hiçbir yan etki bulunmamasıdır.

#2
Foto - Doğal müshil tarifi ile kabızlığınız son bulsun: Sadece 1 kaşığı hemen iyileştiriyor! Herkes bunu yapmaya başladı

Kuru erikler lif açısından içeriği yüksek olması ve kabızlık gibi bir çok bağırsak sorununu çok kısa sürede hafifletilebilmesi ve dışkı yumuşatması gibi etkileri vardır. Hurma da mükemmel bir doğal müshil olarak bilinir. Bugün, bağırsaklarınızı sadece 2 dakika içinde boşaltacak harika detoks sunacağız. Erik ve hurmayla Bağırsak boşaltma kürü tarifi Prof İbrahim Saraçoğlu Kronik Kabızlık için Mucize Kür Tarifi 0 Doğal Müshil Tarifi Malzemeler 5 bardak kaynatılmış su 1 fincan (150 gr) hurma 1 fincan (150 gr) kuru erik

#3
Foto - Doğal müshil tarifi ile kabızlığınız son bulsun: Sadece 1 kaşığı hemen iyileştiriyor! Herkes bunu yapmaya başladı

0 Doğal Müshil Tarifi Yapılışı Suyu bir tencerede kaynatın ve kaynama noktasına geldiğinde, malzemeleri ekleyin. Bırakın 15 dakika kaynatın ve ısıdan çıkarın ve soğumasını bekleyin.Sabahları boş mide bu mucize bir çorba kaşığı tüketin. Her öğünlerden önce ve sonra 1 çorba kaşığı tüketin. Bu güçlü karışım sindirim sürecini iyileştirir, kabızlık gibi birçok sindirim sorunundan kurtulmanıza, vücuttaki zehirli maddeleri atmamıza ve genel sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olur. Zamanınızı boşa harcamayın, sadece deneyin ve vücudunuzdaki farkı hissedin! Sonuçlar sizi şaşkına çevirir!

#4
Foto - Doğal müshil tarifi ile kabızlığınız son bulsun: Sadece 1 kaşığı hemen iyileştiriyor! Herkes bunu yapmaya başladı

Bağırsak düzensizliğini önlemeye yardımcı olması için lif bakımından zengin gıdaları tüketirken bol su için. Limon suyu da dışkıyı yumuşatır. Daha çok hareket etmelisiniz. Sinameke yapraklarından çay içmelisiniz. Ama sinameke çayını abartmadan için. Çünkü sinameke bağırsaklardaki yararlı bakterileri de götürüyor. Çok zor durumda kaldığınız zaman için.

#5
Foto - Doğal müshil tarifi ile kabızlığınız son bulsun: Sadece 1 kaşığı hemen iyileştiriyor! Herkes bunu yapmaya başladı

Günlük beslenmenizde lifi arttırmanız gerektiğini unutmayın.

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