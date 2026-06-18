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#1
Foto - Doğal melatonin kaynakları arasında... Uyku ilacı gibi yaz meyvesi: Şifa deposu

Gece yediklerimiz, uyku düzenimizi doğrudan etkileyebiliyor. Doğal melatonin kaynağı olması sebebiyle gece tüketilmesi tavsiye edilen 1 avuç kiraz, uykuyu destekliyor. Uykuya dalmakta zorlanıyor, gece sık sık uyanıyor ya da sabahları dinlenmeden kalkıyorsanız çözüm sandığınızdan daha basit.

#2
Foto - Doğal melatonin kaynakları arasında... Uyku ilacı gibi yaz meyvesi: Şifa deposu

Uyku kalitesini artırmak için özellikle akşam saatlerinde tüketilen besinler dikkat edilmesi gerekiyor.

#3
Foto - Doğal melatonin kaynakları arasında... Uyku ilacı gibi yaz meyvesi: Şifa deposu

Bazı yiyecekler vücudu uyarırken, bazıları ise doğal yollarla rahatlamaya ve daha kaliteli bir uykuya yardımcı olabiliyor.

#4
Foto - Doğal melatonin kaynakları arasında... Uyku ilacı gibi yaz meyvesi: Şifa deposu

Tam da mevsimi gelmişken, "gece yenebilecek tek meyve" olarak öne çıkan kiraz, uykuyu düzenliyor.

#5
Foto - Doğal melatonin kaynakları arasında... Uyku ilacı gibi yaz meyvesi: Şifa deposu

Araştırmalara göre kiraz, özellikle de ekşi kiraz, doğal melatonin kaynakları arasında yer alıyor. Melatonin, vücudun uyku-uyanıklık döngüsünü düzenleyen ve uykuya geçişi kolaylaştıran bir hormon olarak biliniyor. Yapılan çalışmalar, kiraz ve kiraz suyu tüketiminin melatonin seviyelerini artırabileceğini, böylece uykuya dalmayı kolaylaştırıp uyku kalitesini iyileştirebileceğini ortaya koyuyor.

#6
Foto - Doğal melatonin kaynakları arasında... Uyku ilacı gibi yaz meyvesi: Şifa deposu

Kirazın faydaları yalnızca melatoninle sınırlı değil. İçeriğinde bulunan polifenoller ve antosiyaninler sayesinde vücuttaki inflamasyonun azaltılmasına ve oksidatif stresin hafifletilmesine yardımcı olabileceği belirtiliyor. Bu durum da dolaylı olarak daha kaliteli ve kesintisiz bir uykuya katkı sağlayabiliyor. Bilimsel araştırmalarda, özellikle ekşi kiraz suyu tüketen bireylerde toplam uyku süresinin arttığı, uyku verimliliğinin yükseldiği ve gece boyunca yaşanan uyanmaların azaldığı gözlemlendi.

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