Kirazın faydaları yalnızca melatoninle sınırlı değil. İçeriğinde bulunan polifenoller ve antosiyaninler sayesinde vücuttaki inflamasyonun azaltılmasına ve oksidatif stresin hafifletilmesine yardımcı olabileceği belirtiliyor. Bu durum da dolaylı olarak daha kaliteli ve kesintisiz bir uykuya katkı sağlayabiliyor. Bilimsel araştırmalarda, özellikle ekşi kiraz suyu tüketen bireylerde toplam uyku süresinin arttığı, uyku verimliliğinin yükseldiği ve gece boyunca yaşanan uyanmaların azaldığı gözlemlendi.