Doğal gazı yakmayan yandı! Bu karar herkesi şoka çevirecek...

Havaların soğumasıyla birlikte kombiler de çalışmaya başladı. Doğal gaz faturasından tasarruf etmek isteyenler kombilerini açmıyor ya da belli odalarda petekleri açıyor. Bu durum dava sebebi olabilir. Eğer alt veya üst komşunuz kombiyi açmıyorsa sizin eviniz de dolaylı yoldan ısınmıyor. Kat mülkiyeti kanununa göre kombisini açmayarak sizi zarara uğratan komşunuzdan şikayetçi olabilirsiniz. Peki, Kombisini açmayan komşu dava edilebilir mi? İşte Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre detaylar!