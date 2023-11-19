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Doğal gazı yakmayan yandı! Bu karar herkesi şoka çevirecek...

2023-11-19 14:27:27
Doğal gazı yakmayan yandı! Bu karar herkesi şoka çevirecek...

Havaların soğumasıyla birlikte kombiler de çalışmaya başladı. Doğal gaz faturasından tasarruf etmek isteyenler kombilerini açmıyor ya da belli odalarda petekleri açıyor. Bu durum dava sebebi olabilir. Eğer alt veya üst komşunuz kombiyi açmıyorsa sizin eviniz de dolaylı yoldan ısınmıyor. Kat mülkiyeti kanununa göre kombisini açmayarak sizi zarara uğratan komşunuzdan şikayetçi olabilirsiniz. Peki, Kombisini açmayan komşu dava edilebilir mi? İşte Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre detaylar!

#1
Foto - Doğal gazı yakmayan yandı! Bu karar herkesi şoka çevirecek...

Kış aylarının gelmesiyle hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte kombiler ve kaloriferler açılmaya başladı. Hukuki düzenlemelere göre, alt ve üst komşunun kombiyi kapatması, kısması ya da açmaması gibi nedenlerle mağdur olan komşular, isterlerse haklarını mahkemede arayabilirler.

#2
Foto - Doğal gazı yakmayan yandı! Bu karar herkesi şoka çevirecek...

Dış ortam sıcaklığının belli bir derecenin altına düşmesi halinde, ısıtma sistemlerinin çalıştırılması yönünde karar olduğunu belirten uzmanlar, bu derecenin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 15 derece olarak belirlendiğine dikkat çekiyor.

#3
Foto - Doğal gazı yakmayan yandı! Bu karar herkesi şoka çevirecek...

Uzmanlar, mağdurların 15 derecenin altında yakan komşudan, zarara uğradığını ispat ettiği takdirde, tazminat isteyebileceğini belirtti. Uzmanlar merkezi sistemde kaloriferi açmayanların da faturayı ödemesi gerektiğini söyledi.

#4
Foto - Doğal gazı yakmayan yandı! Bu karar herkesi şoka çevirecek...

Havaların soğumasıyla birlikte kombiler de çalışmaya başladı. Doğal gaz faturasından tasarruf etmek isteyenler kombilerini açmıyor ya da belli odalarda petekleri açıyor. Bu durum dava sebebi olabilir. Bu konuyu uzmanlar değerlendirdi.

#5
Foto - Doğal gazı yakmayan yandı! Bu karar herkesi şoka çevirecek...

“Merkezi ısıtma sisteminin uygulandığı yerler ve bireysel ısıtma sisteminin uygulandığı yerler bakımından ikiye ayırarak ele almak gerekiyor. Çünkü her iki sistemin işleyişi ile bağımsız bölüm maliklerinin her bir sisteme bağlı hakları ve sorumlulukları birbirinden farklı.

#6
Foto - Doğal gazı yakmayan yandı! Bu karar herkesi şoka çevirecek...

Merkezi ısıtma sisteminin uygulandığı apartman ve sitelerde, komşulardan birinin kalorifer yakmaması onu ısınma gideri ödeme borcundan kurtarmaz..” Kombi ile ısınmanın tercih edildiği yerlerde ise ortamın asgari sıcaklığını zorunlu hale getiren bir yasal düzenleme mevcut olmadığını belirten Kaya şöyle devam etti:

#7
Foto - Doğal gazı yakmayan yandı! Bu karar herkesi şoka çevirecek...

“Bu nedenle bağımsız bölüm malikleri kaloriferi yakmazlarsa herhangi bir ısınma gideri ödemek durumunda kalmamaktadırlar.

#8
Foto - Doğal gazı yakmayan yandı! Bu karar herkesi şoka çevirecek...

Bir bağımsız bölümün kaloriferini yakmamasının diğer bağımsız bölüm maliklerinde rahatsızlığa sebebiyet verdiği ve haklarını çiğnediği söylenebilir.

#9
Foto - Doğal gazı yakmayan yandı! Bu karar herkesi şoka çevirecek...

Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak hakimin müdahalesi istenebilir.

#10
Foto - Doğal gazı yakmayan yandı! Bu karar herkesi şoka çevirecek...

Ancak zarar miktarının tespitinin çok güç olması, yargılamanın uzun sürmesi gibi sebeplerle amaçlanan faydanın sağlanamadığını görüyoruz.”

#11
Foto - Doğal gazı yakmayan yandı! Bu karar herkesi şoka çevirecek...

ŞİKAYET EDEBİLİR

#12
Foto - Doğal gazı yakmayan yandı! Bu karar herkesi şoka çevirecek...

Vatan'a göre; Komşusunun kalorifer yakmaması nedeniyle mağdur olduğunu düşünen kat malikleri şikayetlerini yaşadıkları yerin sulh ceza hakimliklerine yapmaktadırlar.

#13
Foto - Doğal gazı yakmayan yandı! Bu karar herkesi şoka çevirecek...

Bu şikayet sonrasında ise karar ilgili mahkemenin hakiminin hukuk kurallarına

#14
Foto - Doğal gazı yakmayan yandı! Bu karar herkesi şoka çevirecek...

göre yapacağı takdire göre değişebiliyor.

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