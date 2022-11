FİŞTEN ÇEKMEYİ UNUTMAYIN Evlerdeki elektrikli aletlerin harcadıkları enerjilerin programlara göre değiştiğini belirten Karataş, “Eskiden evlerde en çok enerji tüketen cihaz buzdolapları olarak gösteriliyordu ama şu an evlerde kullanılan kurutma makineleri enerji tüketimi açısından ilk sıraya yerleşti. Yüksek maliyetli enerji nedeniyle kurutma makinelerinin az kullanılması tavsiye edilir. Örneğin çamaşırları evde serme şeklinde kurutma hem enerji harcamamış oluyorsunuz hem de kışın evin içi nemlendiği zaman daha sıcak hissedebiliyorsunuz. Evi 23 dereceye ısıtacağınıza 22 dereceye ısıttığınızda nemli ortamda daha sıcak hissedebilirsiniz. Evi 1 derece daha az ısıtmak bile size yüzde 7 oranında bir doğal gaz tasarrufu sağlar. Şu an Avrupa’da da benzer tedbirler alınıyor. Evde kışın şort ve tişörtle dolaşmak yerine daha kalın giysiler giyerek her bir santigrat derece düşüşte tasarruf başlamış olur. 2 derece düşük bir ısı bize yüzde 14’lük bir enerji tasarrufu olarak geri döner. Bu arada uluslararası standartlara göre salonlarda istenen sıcaklık 21-22 derecedir. Yatak odaları ve banyolar gibi alanlarda 19 derecedir. Ama biz Türkiye’de genelde 23-24 santigrat derecede evleri ısıtıp bir de üzerine camı açıp odaları havalandırıyoruz. Isı kaybına sebep oluyoruz. Onun için buradaki sıcaklığa da dikkat etmek lazım. Aynı şey klimalar için de geçerli. Klimalarda da bir derece daha fazla soğuttuğunuzda odayı 23 yerine 22 dereceye soğuttuğunuzda burada da yüzde 7 daha fazla elektrik harcıyorsunuz” dedi.