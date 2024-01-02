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Doğa tutkunlarının yeni gözdesi: Balık Gölü

2024-01-02 21:29:19
Doğa tutkunlarının yeni gözdesi: Balık Gölü

Dondurucu soğukların etkisiyle yüzeyi buz tutan Ağrı'daki Balık Gölü ve çevresi dronla görüntülendi.

#1
Foto - Doğa tutkunlarının yeni gözdesi: Balık Gölü

Taşlıçay ilçesinin Sinek Yaylası yakınlarında bulunan 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü, doğal güzellikleriyle yılın her dönemi ziyaretçileri ağırlıyor.

#2
Foto - Doğa tutkunlarının yeni gözdesi: Balık Gölü

Yaz aylarında kamp ve piknik yapmak isteyenlerin tercih ettiği göl, bugünlerde dondurucu soğukların etkisiyle buzla kaplandı. Çevresi karla kaplı göle gelen bazı vatandaşlar, buz üzerinde yürüyüş yapıp fotoğraf çektirdi.

#3
Foto - Doğa tutkunlarının yeni gözdesi: Balık Gölü

Buzla kaplı göl ve çevresindeki doğal güzellikler, dronla görüntülendi.

#4
Foto - Doğa tutkunlarının yeni gözdesi: Balık Gölü

Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, AA muhabirine, gölde yaz ve kış festivalleri düzenlediklerini söyledi.

#5
Foto - Doğa tutkunlarının yeni gözdesi: Balık Gölü

Gölün kış turizmine müsait olduğunu ve fotoğraf tutkunlarını beklediklerini ifade eden Taşdemir, şöyle konuştu:

#6
Foto - Doğa tutkunlarının yeni gözdesi: Balık Gölü

"İnşallah kış turizmine yönelik çalışma yapacağız. Balık Gölü'nü kış turizmine kazandırmamız lazım. Göl tamamen buz tutmuş ve harika bir manzara var. Doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını burayı ziyaret etmeye bekliyoruz. Göl üzerindeki buz yaz aylarına kadar erimiyor. Kuraklık tehlikesi var ve göl çok çekilmiş. Hem kuraklık hem de Doğubayazıt'ın içme suyunun buradan karşılanmasından dolayı ciddi bir su azalması var. Temennimiz her zaman dediğimiz gibi öncelikle Doğubayazıt'a acilen içme suyu bulunması ve sonrasında buradan oraya giden suyun kesilmesi."

#7
Foto - Doğa tutkunlarının yeni gözdesi: Balık Gölü

Taşdemir, göle sahip çıkılmasını istedi.

#8
Foto - Doğa tutkunlarının yeni gözdesi: Balık Gölü

#9
Foto - Doğa tutkunlarının yeni gözdesi: Balık Gölü

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