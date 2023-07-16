Doğa tutkunlarının rotası! Bu kanyon dört mevsim ayrı güzel

Arapgir ilçe merkezine 5 kilometre uzaktaki kanyon, özellikle hafta sonlarını huzurlu ortamda geçirmek ve spor yapmak için bölgeye gelenlerin yoğun ilgisini görüyor. Serin, temiz havası ve eşsiz doğa manzarası ile yerli ve yabancı birçok turisti ağırlayan tarih ve doğanın birleştiği kanyon, Malatya ve çevre ilçelerin yanı sıra komşu illerden de gelen yüzlerce vatandaş ile de buluşuyor.