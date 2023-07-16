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Yaşam
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Doğa tutkunlarının rotası! Bu kanyon dört mevsim ayrı güzel

2023-07-16 20:15:59
Doğa tutkunlarının rotası! Bu kanyon dört mevsim ayrı güzel

Malatya Kayaarası kanyonu yerli ve yabancı doğa tutkunlarını yıl boyu konuk ediyor.

#1
Foto - Doğa tutkunlarının rotası! Bu kanyon dört mevsim ayrı güzel

Doğal güzellikleriyle bilinen Malatya'nın Arapgir ilçesindeki Kayaarası Kanyonu, görüntüsüyle tabloları aratmayan manzaralar oluşturuyor.

#2
Foto - Doğa tutkunlarının rotası! Bu kanyon dört mevsim ayrı güzel

Arapgir ilçe merkezine 5 kilometre uzaktaki kanyon, özellikle hafta sonlarını huzurlu ortamda geçirmek ve spor yapmak için bölgeye gelenlerin yoğun ilgisini görüyor. Serin, temiz havası ve eşsiz doğa manzarası ile yerli ve yabancı birçok turisti ağırlayan tarih ve doğanın birleştiği kanyon, Malatya ve çevre ilçelerin yanı sıra komşu illerden de gelen yüzlerce vatandaş ile de buluşuyor.

#3
Foto - Doğa tutkunlarının rotası! Bu kanyon dört mevsim ayrı güzel

Her geçen gün ilginin artarak devam ettiği Kayaarası Kanyonu Divriği karayolu üzerinde bulunan Çiğnir köyü köprüsünden başlayıp Serge Mahallesi sınırlarında bulunan Meydan köprüsünde son buluyor.

#4
Foto - Doğa tutkunlarının rotası! Bu kanyon dört mevsim ayrı güzel

Yaz aylarında günü bilirlik yüzlerce kişinin ziyaret ettiği 17 bin 847 metre uzunluğundaki kanyon ziyaretçilerine, doğa sporlarının, balık ve kara avcılığı, dağcılık, turizm ve yaylacılık faaliyetleri için doğal bir imkan sunuyor.

#5
Foto - Doğa tutkunlarının rotası! Bu kanyon dört mevsim ayrı güzel

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