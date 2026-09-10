‘Kara Haydar’dan milyonluk para trafiği! Kilolarca altınlı düğünün perde arkası ifşa oldu

13 MİLYONLUK ALIŞIN 7,1 MİLYONU PORSCHE’YE Rapordaki bir başka dikkat çekici tespit ise Çağla Öz Tançalan’ın ticari kayıtlarına ilişkin oldu. 2024-2026 döneminde yaklaşık 13 milyon TL’lik mal ve hizmet alışı tespit edilirken, bunun yaklaşık 7,1 milyon TL’lik bölümünün 2024 model Porsche Yeni Macan 4 için gerçekleştirildiği belirlendi. MASAK, ticari faaliyet görüntüsü altında bulunan yüksek montanlı alışların yaklaşık yüzde 60’ının şahsi kullanıma yönelik lüks bir otomobile bağlanmasını mali profil açısından dikkat çekici buldu. CADILLAC, MASERATI, PORSCHE, RANGE ROVER… Tançalan ve yakın çevresindeki lüks araç trafiği de MASAK raporunun en kapsamlı bölümlerinden birini oluşturdu. Mehmet Fatih Tançalan’ın kayıtlarında Cadillac Escalade, Range Rover, farklı dönemlerde ise Maserati GranTurismo ve Dodge Challenger gibi araçlara ilişkin alım, satım ve devir işlemleri tespit edildi. Çağla Öz Tançalan’ın adına ise Porsche Macan ve BMW 320i kayıtları bulundu. Raporda, 2020’den itibaren araç edinim ve devirlerinin bir anda yoğunlaştığı, işlem gören araçların tamamına yakınının “ultra lüks segmentte” olduğu ve bunun kişilerin mali profilleriyle açık şekilde uyumsuzluk gösterdiği belirtildi. LÜKS ARAÇLAR YAKIN İSİMLER ARASINDA DOLAŞTIRILDI MASAK, sadece araçların değerine değil, kimlerin üzerine geçirildiğine ve ne kadar süreyle elde tutulduğuna da dikkat çekti. Mehmet Fatih Tançalan’ın Dodge Challenger, Maserati GranTurismo ve Cadillac Escalade dâhil çeşitli araçlarla ilgili Muhammet Sait Tançalan ile devir işlemleri yaptığı; başka bir aracın ise Nilgün Oya’ya devredildiği tespit edildi. Çağla Öz Tançalan’ın da yıllar içerisinde Mini Cooper, Audi, Mercedes, Range Rover ve BMW gibi araçlarda Nilgün Oya ile çok sayıda devir işlemi gerçekleştirdiği belirlendi. MASAK raporunda yakın kişiler arasında ardışık şekilde gerçekleştirilen bu tür lüks araç devirlerinin, gerçek bir ticari ilişkinin bulunmaması hâlinde “katmanlama”, “paravan mülkiyet” ve mali takip sistemlerinde iz kaybettirme* açısından değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.